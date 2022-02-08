​ORKÖY Projesi ile köylüye destek ormana koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman köylüsünün refahına büyük katkı sağlayan ve yeşili de koruyan ORKÖY Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 765 milyon TL aktarılacak, 11 binden fazla orman köylüsü aile desteklenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman köylüsünün refahına büyük katkı sağlayan ve yeşili de koruyan ORKÖY Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 765 milyon TL aktarılacak, 11 binden fazla orman köylüsü aile desteklenecek.
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyoekonomik desteklenerek yaşam kalitesi ile seviyesinin iyileştirilmesi için yürütülen ORKÖY Projesi ile ormanlar üzerindeki baskı azaltılıyor, ormanların sürdürülebilir yönetimi için destekler sağlanıyor.
Böylece orman köylüsünün yerinde istihdamına katkı sağlanarak kırsaldan kente göçün tersine çevrilmesine katkı sunuluyor.
YENİ 733 BAL ORMANI
ORKÖY desteklerinden son iki yılda 12 bin 893 aile yararlanırken, bu yıl ise 11 bin 100 aile desteklenecek. Proje kapsamında yıl sonuna kadar 765 milyon TL destek verilecek.
Proje çerçevesinde odun dışı orman ürünlerinden yararlanmanın geliştirilmesi, üretilen ve pazarlanan ürün miktarının ve köylülerin bu ürünlerden elde ettikleri gelirlerin artırılması yönünde çalışma da yapılıyor. Bu kapsamda son iki yılda bin 269 bal ormanı kurulurken, bu yıl ise 733 bal ormanının tesis edilmesi hedefleniyor.
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Mantar ormanları genişliyor
Çalışmalarla mantar ormanları da genişliyor. Son iki yılda 889 hektar alanda trüf mantar ormanı oluşturulurken, bu yıl ise 556 hektar alanda mantar ormanı kurulması planlanıyor. Yıl sonuna kadar bin 445 hektar alan trüf mantar alanı oluşarak köylülerin gelirlerinin artması bekleniyor.