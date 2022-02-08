Ekonomi ORKÖY Projesi ile köylüye destek ormana koruma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ORKÖY Projesi ile köylüye destek ormana koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman köylüsünün refahına büyük katkı sağlayan ve yeşili de koruyan ORKÖY Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 765 milyon TL aktarılacak, 11 binden fazla orman köylüsü aile desteklenecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​ORKÖY Projesi ile köylüye destek ormana koruma
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Tarım ve Orman Bakanlığı, orman köylüsünün refahına büyük katkı sağlayan ve yeşili de koruyan ORKÖY Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 765 milyon TL aktarılacak, 11 binden fazla orman köylüsü aile desteklenecek.

  • Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyoekonomik desteklenerek yaşam kalitesi ile seviyesinin iyileştirilmesi için yürütülen ORKÖY Projesi ile ormanlar üzerindeki baskı azaltılıyor, ormanların sürdürülebilir yönetimi için destekler sağlanıyor.

Böylece orman köylüsünün yerinde istihdamına katkı sağlanarak kırsaldan kente göçün tersine çevrilmesine katkı sunuluyor.

YENİ 733 BAL ORMANI

ORKÖY desteklerinden son iki yılda 12 bin 893 aile yararlanırken, bu yıl ise 11 bin 100 aile desteklenecek. Proje kapsamında yıl sonuna kadar 765 milyon TL destek verilecek.

Proje çerçevesinde odun dışı orman ürünlerinden yararlanmanın geliştirilmesi, üretilen ve pazarlanan ürün miktarının ve köylülerin bu ürünlerden elde ettikleri gelirlerin artırılması yönünde çalışma da yapılıyor. Bu kapsamda son iki yılda bin 269 bal ormanı kurulurken, bu yıl ise 733 bal ormanının tesis edilmesi hedefleniyor.

Mantar ormanları genişliyor

  • Çalışmalarla mantar ormanları da genişliyor. Son iki yılda 889 hektar alanda trüf mantar ormanı oluşturulurken, bu yıl ise 556 hektar alanda mantar ormanı kurulması planlanıyor. Yıl sonuna kadar bin 445 hektar alan trüf mantar alanı oluşarak köylülerin gelirlerinin artması bekleniyor.

İşe 3 manda ile başlamışlardı: Şimdi taleplere yetişemiyorlar
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Andırın kırsalındaki Altınyayla Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Hidayet Cura Çifti, sütünü ve yoğurdunu satarak geçimlerini sağlamak için 2018'de Andırın Orman İşletme Şefliği'ne müracaat ederek manda almak istediklerini söyledi. ORKÖY projesi kapsamında başvuruları kabul edilen Cura çiftine yüzde 20 hibe destekli 3 manda verildi.
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Mandalara gözü gibi baktıklarını ve 3 yılda sayılarını 20'ye çıkardıklarını belirten Mustafa Cura, sütü ve yoğurdunun çok talep gördüğünü söyledi. Cura, \"3 yıl önce 3 tane olarak mandaları hibe destekli aldım, ahırı kendim yaparak beslemeye başladım. Kısa sürede yavrulayan mandaları çoğalttım ve şu anda 20 tane oldu. Süt ve yoğurt olarak ürünlerimizi piyasaya satıyoruz, ancak talep patlaması var.
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Nedeni ise bağışıklığı güçlendiriyor olması, bazı kronik hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor\" diye konuştu.
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Hidayet Cura ise manda sütünün kilosunu 10, yoğurdun kilosunu ise 15 liradan sattıklarını belirterek şunları söyledi: \"Ailemizle birlikte mandalara bakıyoruz. İnek bakmaktan daha kolay, soğuğa dayanıklı bir hayvan, çabuk hasta olmuyor. Sütü ve yoğurdu pahalı bir hayvan ama yine de taleplere yetişemiyoruz. Günlük 40 litre süt sağıyorum. Ailemiz için büyük bir gelir kapısı.
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Bazı kronik hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Müşterilerimiz gelip evden alıyorlar, gerekirse biz de gönderiyoruz. Tesisimizi daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Severek bakıyoruz. Yaz aylarında yaylalara çıkarak meralarda otlatıyoruz. Çok verimli bir hayvan olduğu için sadece bu yönde hayvancılık yapıyoruz.\"
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Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ORKÖY Sorumlusu Hüseyin Acembekiroğlu da hayata geçirdikleri proje kapsamında çok sayıda orman köylüsüne destek sunduklarını söyledi.
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İşe 3 manda ile başlamışlardı: Şimdi taleplere yetişemiyorlar
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.

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