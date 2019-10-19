Ortak altyapı memleket meselesi

Turkcell, önceki gün 25’inci yılı etkinlikleri kapsamında başkent Ankara’da özel bir resepsiyon düzenledi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 500’e yakın davetli katıldı.

3,5 MİLYON HANEYE FİBER ULAŞTIRDIK

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, 25 yıl önce adeta bir fidan olarak dikilen Turkcell’in bugün 25 yaşında genç bir çınar ağacına dönüştüğünü belirtti. Turkcell’in yatırımlarının önemli bir kısmının, ülkemizin dijital dönüşümünün vazgeçilmez bir unsuru olan fiber altyapılara yapıldığının altını çizen Ahmet Akça “Yaklaşık 3,5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerimizle de buluşturmak istiyoruz ancak son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde koyduğu, her yerden herkese genişbant internet hedefine ulaşabilmesi için bir yatırım seferberliğinin başlatılmasını heyecanla ve merakla bekliyoruz” dedi.

ETKİN KULLANIM İÇİN ORTAK HAREKET

Ahmet Akça, ortak altyapının memleket meselesi olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Şirketimiz, ülke kaynaklarımızın daha etkin kullanımına yönelik olarak, son 3 yıldır her vesileyle ortak altyapıların kurulması gerektiği hususunu gündeme getiriyor. Ortak altyapının önünü açmak amacıyla ilk adım olarak baz istasyonu kulelerinin bir altyapı şirketinde konsolide edilmesi, sonrasında fiber altyapıların ve nihayetinde önümüzdeki dönemde 5G şebeke yatırımlarının da ortak şekilde yapılması gerekiyor. Bu sayede ülke kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşması ile devletimizin daha çok gelir etmesi ve vatandaşlarımızın makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alacaktır.”

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16 MİLYARLIK YATIRIM YOLDA

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise “Kuruluşumuzdan bugüne kadar 50 milyar liralık bir yatırım yaptık. Üstelik bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yılda 16 milyar liralık daha yatırım yapmayı planlıyoruz. İnsanımızın, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri ve küresel rekabette bir adım önde olabilmeleri için onlara fırsat eşitliği sunacak ürün ve hizmetler sunuyoruz" diye konuştu.

MALİYET SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da, Turkcell’in ülkenin en büyük GSM operatörlerinden biri haline geldiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişimdeki hız o kadar yüksek ki; insanlık adeta bir bilgi taarruzuyla karşı karşıya. Bu yeni düzene ayak uydurmanın yolu ise bilgi toplumuna dönüşmekten geçiyor. Bu hedef doğrultusunda çok önemli gelişmeler kat ettik ve bu gelişmeler sonucunda telekomünikasyon sektörü, kendi içinden küresel markalar çıkarır hale geldi.” Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Turhan, “Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz” dedi.