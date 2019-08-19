Ekonomi OSBler demir ağlarla örülecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OSB’ler demir ağlarla örülecek

Ülke genelinde 350’ye ulaşan organize sanayi bölgelerinden (OSB) uygun olanlar demir yolu ağı ile buluşacak. Böylece OSB’lerde üretilen ürünlerin daha uygun maliyetle ve daha hızlı nakliyesi mümkün olabilecek. Üretim için gereken hammadde tedariki de hızlanacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin sanayileşmesinde lokomotif görevi üstlenen ve sayısı ülke genelinde 350’ye yükselen organize sanayi bölgelerinden uygun olanlar demir yolu ile buluşacak. Böylelikle, OSB’lerde üretilen ürünlerin nakliye ve maliyetinde avantaj sağlanacak. Yapısında gerçekleştirilen değişiklik sonrasında ilki nisanda gerçekleştirilen toplantıda yol haritasını katılımcı ve yenilikçi bir anlayışa oturtan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda sektör ve iş dünyasının nabzı tutuldu. Bu çerçevede dile getirilen öneriler kurulun ağustos başında yapılan ikinci toplantısında eylem planına döküldü.

SAYISI DAHA DA ARTACAK

8 ayrı çalışma grubu ve ilgili bakanlıkların da hazır bulunduğu eylem planlarından biri de organize sanayi bölgelerine dönük oldu. Hükümetin sayısını önümüzdeki dönemlerde daha da artırmayı hedeflediği organize sanayi bölgelerinden Türkiye genelinde 350 tane bulunuyor. YOİKK’de benimsenen eylem planına göre uygun OSB’lere demir yolu bağlantısı sağlanacak.

MALİYET VE ZAMAN AVANTAJI

Demir yoluna yakın olan organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç duyduğu demiryolu bağlantı hatları yapılacak. Böylece organize sanayi bölgelerinde üretilen ürünlerin daha uygun maliyetle ve daha hızlı nakliyesi mümkün olabilecek. Aynı şekilde üretim için gereken hammadde tedariki de hızlanacak.

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