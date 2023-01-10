OSB’ler elektriğini kendisi üretecek

Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB), harcanan elektrik miktarı üretim faaliyetine paralel şekilde her geçen yıl artıyor. Bu ihtiyacın karşılanması için özellikle yeni kurulan OSB’ler, hem enerji tasarrufu sağlayan hem de temiz enerji kaynağı olan güneş enerji sistemine uygun olarak inşa etmeye başladı.

Türkiye’nin en eski ve en büyük organize sanayi bölgesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) de yenilenebilir enerjiye geçme çalışmaları yapıyor. Yeni Şafak’a konuşan İkitelli Organize Sanayi Bölge Müdürü İhsan Özleyen, güneş enerjisinde çalışmaların devam ettiğini, gelecekte elektriğin yüzde 70'ini kendilerinin üreteceklerini söyledi. Özleyen, “İkitelli’de güneş enerjisi faaliyetleri başlayalı iki sene oldu. 4 tane kendi elektriğini üreten firma bulunuyor. Müstakil 30 firma kurulum için hazırlık yapıyor” dedi.

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DEVLET DESTEĞİ ÖZENDİRİYOR

Yenilenebilir enerjiyle ilgili devletin gayretine dikkat çeken Özleyen, şöyle konuştu: “Elektrik Piyasası Kanunu'nda bazı değişiklikler oldu. Tüketici limiti serbest tüketici asgari limiti 1000 kilovata düşürüldü. Otoprodüktör dediğimiz sanayi tesisinin elektrik enerji ihtiyacını karşılayan tesislerde kendi elektriğini üretenlerden yüzde 10 vergi alınmaya başlandı.”