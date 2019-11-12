Ekonomi OSBlerde çevre dönüşümü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OSB’lerde çevre dönüşümü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi dönüşümü kadar çevre dönüşümüne de önem verdiklerini belirterek, “Mevcut OSB'lerin de çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesini amaçlıyoruz” dedi. Varank, Türkiye genelinde 164 OSB ve 4 sanayi sitesinde yaklaşık 250 bin fidanın dikildiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank, yıl sonuna kadar Konya’ya dikilecek fidan sayısını 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Fidan dikme seferberliğine güçlü destek verildiğini ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise, “Ülke olarak bir rekor elde edeceğiz&quot; dedi.
Mustafa Varank, yıl sonuna kadar Konya’ya dikilecek fidan sayısını 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Fidan dikme seferberliğine güçlü destek verildiğini ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise, “Ülke olarak bir rekor elde edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 164 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 4 sanayi sitesinde yaklaşık 250 bin fidanın dikildiğini belirterek, "Sanayinin teknolojik dönüşümü kadar çevre dönüşümünü de önemsiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı Yeşil OSB vizyonumuzla yürütüyoruz. Mevcut OSB'lerin çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüşmesini amaçlıyoruz" dedi.

Mustafa Varank

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine Konya'dan katılan Bakan Varank, bu kapsamda, Konya OSB ağaçlandırma sahasında fidan dikti. Eğitim, sağlık, ulaştırma ve sanayi gibi alanların yanı sıra Türkiye'yi çevre anlamında da ihmal etmediklerini vurgulayan Varank, 1999'da 20,8 milyon hektar olan orman varlığının, 2018'de 22,6 milyon hektara ulaştığını ifade etti.

YEMYEŞİL BÖLGELER ÖRNEK OLACAK

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Geleceğe Nefes kampanyasına ilk destek veren kurumlardan biri olduğunu anımsatan Varank, OSB'lerin kuruluşunda çevre hassasiyeti olduğunun altını çizerek, “Yemyeşil OSB'lerle Türkiye’yi çevreci üretimde de dünyaya örnek bir ülke yapmak istiyoruz" diye konuştu. Varank, çevre konusunda yaptıkları çalışmalara da değinirken, hassas alanlar belirlediklerini anlattı.
  • Dünyada sayılı ülkelerde ticari amaçla üretilen Yerli Baca Gazı Analizörü'nün de milli imkanlarla üretildiğini hatırlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimizle de çevreci çalışmalara imza atıyoruz. Örneğin, Mevlana Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla bölgemizdeki toprak erozyonunu önlemek ve bitki örtüsünü canlandırmak adına önemli projeler geliştirdik ve destekler sağladık. Bu sayede yaklaşık 30 bin dekar alanda 530 bin ağaç dikildi."

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