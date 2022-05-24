OSB’lerde en çok ara elemana ihtiyaç var

Pandemiden sonra piyasalar yeniden hareketlenmeye başladı. Üretimin canlanması için peş peşe çıkarılan teşvik paketlerinden yararlanan iş dünyası da eleman arayışını hızlandırdı. İŞKUR’un 2022’in ilk çeyreğinde Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, yaklaşık 326 bin açık iş bulunuyor. En çok eleman arayan sektörlerin başında ise “İmalat”, “Toptan ve Perakende Ticaret” ve “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” geliyor. Yeni Şafak olarak, durumu yerinde incelemek için gittiğimiz İkitelli OSB’de işletme sahipleri de işçi bulamamaktan şikayet etti.

BU GİDİŞLE DÜKKANI KAPATACAĞIM

Plastik üreticisi Yılmaz Çankaya, çalışmak için gelenlerin iş beğenmediğini söyledi. Çankaya, “Dünyanın her yerine ihracat yapıyorum fakat çalıştıracak Türk işçi bulamıyorum. Gençlerimiz hazır iş istiyorlar. Ustalık, zanaatkarlık öğrenmeye niyetleri yok. Böyle giderse dükkanı kapatacağım. Kazanamadığımdan değil, eleman bulamadığımdan” dedi.

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HERKES MASABAŞI İŞ İSTİYOR

Yetiştirilmek üzere eleman bulamadıklarından yakınan Emir Şayan ise, sanayi sektörünün tamamen makinelerle yürüdüğü düşüncesinin bir yanılgı olduğunun altını çizdi. Şayan, “Ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da bu işleyişi yerine getiren insan eli. Maalesef gençlerimiz de el kuvvetini kullanarak iş yapmak istemiyor” şeklinde konuştu. Osmanlı Plastik’in ortağı Selim Osmanlı da İkitelli OSB’de eleman sıkıntısının yaşandığını söyledi. Osmanlı, “Hortum saracak eleman bulamıyorum. Herkes masa başı iş arıyor. Maalesef gençlerimiz çok tembel” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ALAN YOK

Ayakkabı üreticisi Hakan Kangal, üretimde vasıflı ve vasıfsız eleman kavramının kalmadığını bildirdi. Kangal, “Alttan yetişen adam olmadığı için biz direkt olarak sadece ekmeğinin peşinde olan eleman arıyoruz. Çünkü böyle çalışanlar işi öğreniyor ve bir vasıf kazanıyor. Mesleklerin uzmanlıklarından kazanılan paralar bilinmiyor. Mesela bir montacı 15 bin TL para kazanıyor. Son 5 yıldır yerli eleman bulmakta zorlanıyoruz. Yabancı uyruklu çalışanlarımız da var. Sigortalı, bu memlekete entegre olmuş insanlar. Lakin bizim gençlerimiz nerede? Şu anda burada asgari ücret alan yok. En düşük maaş 6 bin, 7 bin, 9 bin. Ülkede işsizlik yok. Ne olduğu belli olmayan meslek grupları var” şeklinde konuştu.

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MESLEK LİSELERİNE YÖNLENDİRİLMELİ

Gelenlerin uzun süre çalışmadığını söyleyen dondurma işletmecisi Ömer Güler, çoğunun 3-5 ay çalışıp giden gezici işçiler olduğunu söyledi. Makina otomasyonu firması sahibi Fatih Şenyut ise sektörde ara elemana ihtiyaç duyulduğunu ve gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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