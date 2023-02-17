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Ekonomi

OSB'lerde ‘kardeş’ eşleşmesi

Deprem bölgesindeki 23 OSB’nin yaralarını, eşleştirildikleri 25 OSB saracak. İşbirliği kapsamında Fabrikalardaki hasarın giderilmesinden üretimin tekrar başlamasına kadar birçok alanda kapsamlı bir süreç yürütülecek.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Deprem bölgesindeki 23 OSB’nin yaralarını, eşleştirildikleri 25 OSB saracak.

Deprem bölgesindeki 23 OSB’nin yaralarını, eşleştirildikleri 25 OSB saracak.

Depremde iş dünyası yaralarını eşleşme ile sarıyor. Depremin vuran şehirlerin beşindeki 23 organize sanayi bölgesi Türkiye’nin farklı noktalarındaki 25 OSB ile eşleştirildi. Görevlendirilen OSB’ler hem illerin hem de OSB’lerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Fabrikalardaki hasarın giderilmesinden üretimin tekrar başlamasına kadar birçok alanda kapsamlı bir süreç yürütülecek. Depremden etkilenen 10 ilin 5’inde organize sanayi bölgeleri ağır hasar gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu el ele vererek depremde hasar gören 23 OSB’nin yeniden faaliyete geçmesi için çalışacak.

74 OSB EŞLEŞTİRİLDİ

Uygulama kapsamında iki halka belirlendi. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 23 OSB, birinci halkada bulunan 25 OSB ile eşleştirildi. 25 OSB ise ikinci halka olarak adlandırılan 49 OSB ile iş birliği yapacak. İlk halkadaki OSB’lerin ihtiyaçları karşılayamaması durumda ikinci halkadaki OSB’lerden yardım alabilecek. Toplam 74 OSB eşleştirildi.

ÖNCELİK TESİS HASARLARINDA

Mekânsal yakınlık ve teknik imkânlar doğrultusunda eşleştirilen OSB’ler, hasar gören OSB’lerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Gıda yardımından kıyafet yardımına, bölge OSB’lerindeki fabrikaların aldığı hasarlardan üretimin tekrar başlamasına yönelik yapılacak çalışmalara kadar çok kapsamlı bir süreç yürütülecek.

Memiş Kütükçü

Fabrika personeli sahada

Süreci OSBÜK’te görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin koordine edeceğini söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, “OSB’lerimiz, başlattığımız eşleştirme programında bir seferberlik halindeler. Deprem bölgemize OSB’lerimizle birlikte; 923 tır insani ve teknik malzeme gönderdik. Yine bölgeye 2 binin üzerinde jeneratör, çok sayıda iş makinesi, vinç sevk ettik. Binin üzerinde OSB personelimiz saha personeli olarak; arama kurtarma faaliyetlerinde, araçların kullanılmasında, yangınlara müdahalede destek oldular. Yine birçok OSB’miz açık ve kapalı alanlarını hem konaklama hem de lojistik alan olarak tahsis etti.


#Deprem
#OSB
#Memiş Kütükçü
2 saat önce
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OSB'lerde ‘kardeş’ eşleşmesi
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