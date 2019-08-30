Otel doluluk oranı yüzde 76,1'e ulaştı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Temmuz 2019 otel doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1'lik artışla yüzde 76,1'e, günlük satılan oda bedelinin yüzde 14 yükselişle 100,3 avroya ulaştığını bildirdi. TÜROB'un beş yıldızlı oteller baz alınarak veri ve analiz şirketi STR'ye hazırlattığı Ülke Performans Raporu yayımlandı. Rapora göre, Türkiye'de otel dolulukları temmuz ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artarak yüzde 76,1'e ulaştı. Bu dönemde, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli ise yüzde 14 artışla 100,3 avro oldu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler de (RevPAR) yüzde 16,4 artışla 76,3 avro olarak gerçekleşti.

Yabancı ziyaretçi yüzde 16,67 arttı

Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 arttı, yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, bu yılın ocak-temmuz dönemi turizm istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'ye söz konusu dönemde, yaklaşık 25 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu ve Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti. Bu yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak, 24 milyon 693 bin 886 oldu.