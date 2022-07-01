Otel doluluklarında 2019 rakamları aşılacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eresin, tüm Türkiye’de yukarıya doğru giden bir trendin olduğunu belirterek, “Özellikle İstanbul’da mayıs ayını çok iyi kapattık. Fakat ilk 5 ayda, 2019’un ilk 5 ayından biraz aşağıdayız. Sevindirici durum oda fiyatlarında yukarıya doğru gidişler var. 2021 yılından iyi bir yıl geçiriyoruz fakat ama biz 2019 yılı geçmek istiyoruz. Ayrıca, bu yıl Galataport’a 200 geminin homeport olarak geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla hem doluluk anlamında hem de oda fiyatları bazında pozitif yansımalara sebep olacaktır” dedi.

“Sene sonu turizm rakamlarımız 2019 yılını geçecektir”

Tüm Türkiye’de yukarıya doğru giden bir trendin olduğunu ifaden eden Türkiye Otelciler Birliği Eresin, “Özellikle İstanbul’da mayıs ayını çok iyi kapattık. Fakat ilk 5 ayda, 2019’un ilk 5 ayından biraz aşağıdayız. Sevindirici durum oda fiyatlarında yukarıya doğru gidişler var. 2021 yılından iyi bir yıl geçiriyoruz fakat ama biz 2019 yılı geçmek istiyoruz. İstanbul için 2019’un ilk 5 ayında yüzde 69’larda gözüküyor. 2022 yılının ilk 5 ayı yüzde 63’lerde gözüküyor. Bunu bayram ile birlikte temmuz, ağustos, ekim ayında kapatmayı düşünüyoruz. Sene sonu 2019 yılını geçeceğiz. 35 milyar doları yakalar gibi düşüyoruz. Hedeflerimizi değiştirmedik. Aynı hedeflere sağdık kalacağız” şeklinde konuştu.

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“Kruvaziyer gemilerin homeport olarak gelmesi olumlu yansıyacaktır”

Kruvaziyer gemilerin yeniden başlaması İstanbul için büyük bir hareketliğine neden olduğunu belirten Eresin, “Bu gemilerin özellikle homeport olarak durması gemiye binecek olacak misafirlerin katkısına neden oluyor. Bu yıl Galataport’a 200 geminin homeport olarak geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla hem doluluk anlamında hem de oda fiyatları bazında pozitif yansımalara sebep olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yerli misafirler mağdur olmamak için otellerden rezervasyonları kontrol ettirsinler”

Bayram öncesi yoğunluk sebebiyle yerli misafirlere rezervasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunan Eresin, “Konaklama yapacak olan misafirlerimiz, rezervasyonlarını, bilindik acentalardan yapsınlar ya da direk otellerle bağlantıya geçsinler. Mağdur olmamak için otellerden rezervasyonları kontrol ettirsinler” dedi.

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