Ekonomi Otellerde 2020 heyecanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otellerde 2020 heyecanı

Yıl sonunda 50 milyonu aşkın yabancı turiste ulaşılması hedeflenen Türkiye’de 2020 rezervasyonları alınmaya başlandı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “İlk rezervasyonlar İngiliz pazarından geldi. Sırada Avrupa var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye’de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019’da turizmin güzel bir başlangıç yaptığını, bu tablonun devam ettiğini söyledi. Yedi aylık rakamsal verilerin son derece sevindirici olduğunu vurgulayan Ayık, yıl başında Türkiye geneli için 50 milyonun üzerinde, Antalya için ise 16 milyon turist hedeflediklerini, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi. Geçen yılki gibi bu yıl da turizmde çift haneli büyümenin devam ettiğine değinen Ayık, aynı trend devam ettiği takdirde yıl sonunda 50 milyonun üzerinde yabancı turist rakamına ulaşılacağını ifade etti.

40 milyar $ gelir imkanı

Hazırlıkların 2020 yılı için de başladığını aktaran Ayık, gelecek yıl da çift haneli büyüme beklediklerini dile getirdi. Kontratların 2020 için başladığını, pazarlama faaliyetlerinin de yavaş yavaş devreye gireceğini anlatan Ayık, “Birçok otelci arkadaşımız 2020 ile ilgili yeni fiyat belirlemelerini yaptılar, tur operatörleriyle 2020 yılı anlaşmalarını da yapıyorlar. Eylül ortasından itibaren de fiyatlar açıklanmaya başlayacak. Bazı özel pazarlarda rezervasyon şimdiden başladı, İngiltere bunlardan bir tanesi. Erken satışlar orada her zaman devam eder. 2020’de 55-60 milyon bandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşık 40 milyar dolara yaklaşan bir turizm geliri hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

  • Alternatif pazar çalışması sürüyor
  • Turizmde ana pazarı Rusya ve ardından Almanya'nın oluşturduğunu vurgulayan Osman Ayık, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Ayık, şöyle devam etti: “İngiliz pazarı oldukça iyi gidiyor. İskandinav pazarı bizim için uyuyan bir kaynak. Geçmişte ulaştığımız son derece önemli rakamlar vardı, o uyuyan kaynağı tekrardan canlandırmaya uğraşıyoruz. Uzak destinasyonlar Çin, Kore, Japonya, Hindistan gibi pazarları geliştirmeye uğraşıyoruz. Güney Amerika, Brezilya başta olmak üzere oralardan Türkiye'ye dönük ciddi eğilimler var, bu pazarları da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Orta Doğu zaten çevremizdeki kaynak pazarlardan bir tanesi.”

Fatih’in kılıcı 120 bin lira
EKONOMİ
Fatih’in kılıcı 120 bin lira
Başakşehir veda etti

Başakşehir veda etti

​Temsilcimiz, Yunanistan deplasmanından istediğini alamadı.
Dönüş başladı

Dönüş başladı

​Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

​Güvenli bölge için Akçakale'ye konuşlandırılacak.
ABD'den <br>Çin'e yeşil ışık

ABD'den
Çin'e yeşil ışık

​ABD, ek vergiyi erteleme kararı aldı.
5 saatte kontrol<br> altına alındı

5 saatte kontrol
altına alındı

​50 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Kritik fonksiyonların<br>tesisi sağlandı

Kritik fonksiyonların
tesisi sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak harekat merkezi' açıklaması.

Listeden iki<br>terörist daha eksildi

Listeden iki
terörist daha eksildi

Teröristlerin isimleri ve kategorileri belli oldu.
İki gün kavuracak<br>sonrası sağanak

İki gün kavuracak
sonrası sağanak

​Meteoroloji'den kalp hastaları ve yaşlılara uyarı.
MİLKAR devrede

MİLKAR devrede

​Yıl sonuna kadar 4 sistem daha teslim edilecek.
'Evlatlıksın' lafı<br>cinnet geçirtti

'Evlatlıksın' lafı
cinnet geçirtti

​Annesi bildiği yengesini silahla öldürdü.
Irkçı saldırıya uğradılar

Irkçı saldırıya uğradılar

​Türkçe konuştukları için saldırıya maruz kaldılar.
Denize girmek yasak

Denize girmek yasak

​Üç ilçede denize girişlere izin verilmiyor.
Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

​ABD, Hürmüz Boğazı'nı güvence adı altında koalisyon kuruyor.
1 yıl sonra<br>şehit sayıldı

1 yıl sonra
şehit sayıldı

​Kalp krizinden ölen polisle ilgili yeni karar.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Bakanlık, operasyonda öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Mezarlarını kazıyorlar

Mezarlarını kazıyorlar

Teröristlerin kazdığı tünel ve siperler görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.