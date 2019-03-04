Ekonomi Oto tasarımına 250 bin TL ödül
OTOMOTİV

Oto tasarımına 250 bin TL ödül

Otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”na başvurular başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular başladı.
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na başvurular başladı.

Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde düzenlenecek yarışma, bu yıl 9-10 Mayıs tarihleri arasında Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir çağda Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonuyla düzenlenecek yarışmada, kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmaya başvurular 29 Mart tarihine kadar sürecek.

KAZANANLARIN PROJESİ GELİŞTİRİLECEK

Bu yıl Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Bu kapsamda yarışmanın birincisine 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 50 bin, dördüncüye 40 bin TL ve beşinciye 30 bin TL ödül verilecek.

Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye hak kazanacak. OİB, ayrıca nakdi ödüllere ek olarak dereceye giren projelerin İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirilmesine de destek olacak.

Adalaraücretsiz ulaşım

Adalaraücretsiz ulaşım

Binali Yıldırım, müjdeyi Büyükada'da verdi.
AlmanyadaOzan rüzgarı

AlmanyadaOzan rüzgarı

​Kariyerinin ilk gollerini Bundesliga'da attı.
Zirve yarışındaağır hasar

Zirve yarışındaağır hasar

​G.Saray, Erzurum deplasmanında 2 puan bıraktı.
Lider hata yapmıyor

Lider hata yapmıyor

​Başakşehir deplasmanda Yeni Malatya'yı 2 golle yendi.
Taklacıyadersini verin

Taklacıyadersini verin

Erdoğan: Dostum olduğunu söyleyip oy devşirmeye çalışıyormuş.
Marmara depremi 10 şehri etkileyecek

Marmara depremi 10 şehri etkileyecek

​Deprem uzmanından uyarı: 1939'dan beri ilerliyor.
Ankara zillete teslim olmayacak

Ankara zillete teslim olmayacak

Bahçeli: Ankara, Cumhur İttifakı ile şaha kalkacak.
İlk miting 17 Martta

İlk miting 17 Martta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri İzmir'de buluşacak.

FETÖcü albay eşini de inkar etti

FETÖcü albay eşini de inkar etti

​İnkar politikasının boyutunu gözler önüne serdi.

Belediyelerde yeni dönem

Belediyelerde yeni dönem

Kurum: Personel 7 gün 24 saat usulüne göre çalışacak.
Türk bilim adamları yaptı

Türk bilim adamları yaptı

​5 milimetrelik şişelerle piyasaya sunulacak.
Turkish Cargo buluşturdu

Turkish Cargo buluşturdu

​Sirk aslanları doğal yaşamlarına kavuştu.
Teröristleri ikna ettik

Teröristleri ikna ettik

​Bakan Soylu, son 3 ay için rakam verdi.
İlk uçuş tarihi belli oldu

İlk uçuş tarihi belli oldu

​Anka-2 taarruz görevlerini yerine getirebilecek.
Yangında mahsur kalan 4 kişi öldü

Yangında mahsur kalan 4 kişi öldü

​Beyoğlu'nda çıkan yangında ekiplerin çıkardığı 4 kişi kurtarılamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.