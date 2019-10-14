Oto üretiminde milyonu geçtik

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-Eylül dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. İç pazardaki daralmayla birlikte ihracat pazarlarının küçülmesi üretim üzerindeki negatif etkisini sürdürürken, toplam otomotiv üretimi Eylül ayı itibariyle 1 milyon adeti geçti. OSD verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet, otomobil üretimi de yine yüzde 9 azalarak 700 bin 581 adet oldu. Toplam pazar ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 289 bin 131 adet olurken, otomobil pazarı ise yüzde 37 oranında daraldı ve 228 bin 628 adet olarak gerçekleşti.

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TİCARİ ARAÇ GRUBU YÜZDE 10 DARALDI

Otomobil sektörü üretimi ve pazarında yaşanan daralma, ticari araç grubunda da devam etti. OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk dokuz aylık döneminde, yüzde 10 daralma kaydetti. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu yüzde 9, ağır ticari araç grubu ise yüzde 21 seviyesinde azaldı. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç pazarı yüzde 48 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 52 azaldı. Ocak-Eylül döneminde ticari araçlar grubunda gerçekleşen toplam üretim ise 356 bin 803 adet olarak gerçekleşti.

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9 AYDA 914 BİN İHRACAT YAPTIK

Ocak-Eylül döneminde ihracat, adet bazında yüzde 6 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 913 bin 772 adet olurken, otomobil ihracatı 594 bin 86 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, avro bazında ise yüzde 2 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 23 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 7,4 milyar avro oldu.