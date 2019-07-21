Otobüslerde bayram önlemi: 7 Ağustos'ta başlayacak

Yeni nesil Akrep II zırhlı aracının farklı ihtiyaçlara cevap verebilen versiyonları olacak. Çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik gibi avantajlara sahip Akrep II, keşif gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı gibi versiyonlarla orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak Akrep II Keşif Gözetleme Aracı, üzerinde taşıdığı sistemlerle uzun mesafe gözetleme ve hedef tespiti görevlerini yerine getirebilecek. Gözetleme sırasında tespit edilen uygun mesafedeki hedeflere, araç üzerinde konumlanan silah sistemleriyle müdahale edilebilecek. Akrep II Ateş Destek Aracı, üzerine monte edilebilen 90 mm top ile piyade birliklerine uzun mesafeli olarak ateş desteği verebilecek. Araç, üzerine entegre edilen 90 mm top ile kargo uçaklarında da taşınabilecek. Bu sayede sınır ötesi operasyonlar için aracın kullanılabilir duruma geçme süresi minimuma inecek, araç operasyon bölgesine intikalinden kısa bir süre sonra kullanılabilecek. Akrep II Hafif Ateş Destek Aracı, gözetleme sırasında tespit edilen uygun mesafedeki hedeflere orta kalibreli silah kulesiyle müdahale edebilecek. Araç, orta kalibre silahla meskun mahal operasyonları ve diğer operasyonlarda piyadelere ateş desteği verebilecek. Akrep II Lazer Silahı Aracı, meskun mahalde lazer silahıyla hedeflerin imhasında etkin rol oynayacak.