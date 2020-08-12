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Ekonomi Otomobil alacakların dikkatine İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş vatandaşı ise ikinci el otomobile yönlendirdi. Ancak artan fiyatları neredeyse sıfır otomobillere yaklaştırdı. Son dönemlerde de altın ve dövizin yükselmesi, pandemi nedeniyle de sıfır araç üretiminde yaşanan sorunlardan kaynaklı ikinci el araç piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, koronavirüste ikinci dalga söylentisinin bile fiyatlara yansıdığına dikkat çekerek, ikinci el araba fiyatlarının 5-10 günde bir güncellendiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
İkinci el fiyatlarında artış yaşanmaya devam ediyor.
İkinci el fiyatlarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araç üretimi neredeyse durdu. Normalleşme adımlarından sonra tekrardan başlayan araç üretiminde ise bu sefer de vatandaşlar aylarca araç kuyruğunda bekliyor. Sıfır aracı en erken iki ayda teslim alabileceğini öğrenen vatandaşlar, mecburen ikinci el araçlara yöneliyor.
İkinci el araca artan rağbet ise fiyatları neredeyse 3’e katladı. Bazı model araçların ise aynı sıfır otomobil fiyatlarından daha yüksek bir ücrete satılması şaşırttı. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu ikinci el araçların yükselen fiyatları hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

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“İkinci elde kredi kullanımı yüzde 20”

Kredi faizlerinde ki yükselişlerin ikinci el araç alım-satımını etkilemeyeceğini belirten Güveloğlu, “Bu yükselişte çok kayda değer bir yükseliş yok. Bizim ikinci el araç satımında kredili satış oranımız yüzde 20. Yüzde 80’i nakit satılıyor. Enteresan bir durum var. Kredi faizleri düştüğü halde insanların parası var ve nakit alıyor. Hiç etkileyeceğini zannetmiyorum” diye konuştu.

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“Fiyatlar sürekli değişiyor"

Korona virüste ikinci dalganın yaşanmasının ikinci el araç fiyatlarını daha da yükselteceğini vurgulayan Mehmed Güveloğlu, “Allah korusun öyle bir şey olmaz ama eğer olursa bu araç fiyatları ciddi anlamda yükselmeye devam edecek. Şu an ikinci el araç piyasası çok iyi durumda. Galericiler dahi ikinci el arabalarını satmak istemiyor. Sattığı zaman çünkü yerine alamıyor. 10 gün bir otomobil elinde durduğundan sonra tekrardan fiyat yükseltiyor. Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor” ifadelerini kullandı.

Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
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Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
Bursa'da sıfır otomobil almak isteyen vatandaş bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Son günlerde ikinci el araç fiyatlarının büyük artış göstermesi ve otomobil fabrikalarının sıfır araçlarda kampanya yapması üzerine vatandaşlar sıfır otomobil bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Araba artık bir ekmek ve su gibi ihtiyaç”

Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntının ikinci el fiyatlarını arttırdığını aktaran Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, daha sonra şunları söyledi: “Bu fiyatların böyle olması normal değil ama üretim yok. Yeni araba gelmediğinden dolayı ikinci ele talep çok ciddi. Bu pandemi sürecinde de insanlar toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor ve satışlar şuanda çok iyi. Olası bir ikinci dalganın gelmesi bu araç fiyatlarını yükseltecektir. Çünkü üretim olmayacak, olmadığı içinde ister istemez yükselmeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez. Çünkü araba artık bir ekmek ve su gibi ihtiyaç. Her eve lazım.”

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  • Fiyatların artık eski düzeyine inmeyeceğini belirten Güveloğlu, “Otomobil piyasası artık düşmez. Her şey dönüyor, dolaşıyor üretime çıkıyor. Üretim yok. Üretim olması lazım. Şuanda bir vatandaşımız hangi sıfır arabayı almak istese 3-5 ay sıra beklemesi gerekiyor ve o süre içerisinde de alıp alamayacağı meçhul. Çünkü ikinci dalga olursa üretim tekrardan duracak ve yine insanlar ikinci ele yönelecek” dedi.

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