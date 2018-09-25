Otomobilde vergi yükü düşürüldü

ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı.

Otomobil sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi. Otomobilde vergi yükünü düşüren, ÖTV matrah limitlerine ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.

MATRAH 40 BİN TL'DEN 70 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak belirlendi. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

ELEKTRİKLİ DE DÜZENLENDİ

Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin liradan 85 bin liraya, üst limiti 91 bin liradan 135 bin liraya yükseltildi.ÖTV düzenlemesi, otomobil satış fiyatlarına da hemen düşüş olarak yansıdı.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün

TİCARİ ARAÇLAR DA KAPSAMA ALINMALI

ÖTV matrahının yeniden düzenlenmesi Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından pozitif bir gelişme olarak karşılandı. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre can suyu olacak ilk adım atıldı. Zaten hali hazırda pozitif bir hazırlık içinde olan bakanlığımız, bizleri kabul edip sektörel anlamda hassasiyetlerimize hızla kulak vererek gereken dolaylı ÖTV indirimini hayata geçirdi. Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Binek otomobillere yönelik söz konusu düzenlemenin yanı sıra, hafif ve ağır ticari araçlar için de benzer düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilip açıklanacağından hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu

HURDA İÇİN BEKLENTİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, “ÖTV düzenlemesi sektörümüzün memnuniyetle karşıladığı bir gelişme oldu. En alt vergi dilimi olan motor hacmi 1600 cc altında bulunan ve ilk matrah sınırında yer alan çok sınırlı sayıda araç kalmıştı. Hurda indirimi de sektörde uzun zaman beklenen bir konu idi. Hayata geçirildi fakat etkisi çok kısıtlı oldu. Bunun başlıca nedeni benzer şekilde sadece en düşük ÖTV dilimine giren modellerin çok sınırlı olmasıdır. Bu nedenle tüketicilerin bu fırsattan yararlanma imkanı çok kısıtlı. Benzer matrah düzenlemesinin burada da yapılması gerekiyor. Matrahın artırılması ile hurda indiriminden faydalanan model sayısı artacak ve etkisi yükselecektir” şeklinde konuştu.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu

BAYİLER KARARDAN MEMNUN OLDU

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektöre ilişkin teşvik ve düzenleme beklentilerini bir süredir dile getirdiklerini, bunlardan ilkinin hayata geçirildiğini söyledi. ÖTV matrah limitleri değişikliğinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Şahsuvaroğlu, düzenleme ile araç fiyatlarında 4 bin ila 14 bin lira arasında bir gerileme olacağını kaydetti.

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt

FİYATLARA ANINDA YÜZDE 6,2 İNDİRİM YANSIDI

Otomobillerden alınan ÖTV matrah tutarlarının yükseltilmesi ile ilgili olarak Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt fiyatların hemen yansıdığını söyledi. Bozkurt, “Yeni düzenleme anahtar teslim fiyatlarda yüzde 3.3-6.2 aralığında bir avantaj sağlıyor. Yeni ÖTV düzenlemesinin kalan dönemde otomobil satışlarını pozitif olarak yüzde 5-10 arasında etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.

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