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Ekonomi Otomotiv çok sert frene bastı
OTOMOTİV

Otomotiv çok sert frene bastı

Bursa’da otomotiv endüstrisi; korona virüs salgını sebebiyle ana ve tedarik endüstrisinin üretime büyük ölçüde ara vermesi yüzünden nisan ayında yüzde 77 düşüşle 596 milyon dolar ihracat yaptı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Nisan ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş yaşanırken, ana ihracat pazarı AB Ülkelerine ise düşüş yüzde 81 oldu. Yılın ilk üçte birlik dönemi geride kalırken, ocak-nisan dönemi otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 27 düşüşle 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ihracatında 14 yıldır üst üste lider sektör olan otomotiv endüstrisi, korona virüs salgını sebebiyle ana ve tedarik endüstrisinin üretime büyük ölçüde ara vermesi yüzünden nisan ayı ihracatında yüzde 77 düşüş yaşadı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, nisan ayında Türkiye ihracatında dördüncü sırada yer alan otomotiv sektörünün ihracatı 596 milyon dolar oldu. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Nisan ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş yaşanırken, ana ihracat pazarı AB Ülkelerine ise düşüş yüzde 81 oldu. Yılın ilk üçte birlik dönemi geride kalırken, ocak-nisan dönemi otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 27 düşerek 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisi en büyük ürün grubu oldu

Nisan ayında ürün grupları bazında binek otomobil yüzde 86 azalarak 132 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 63 azalarak 342 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturdu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 91,5 azalarak 40 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 68,5 azalarak 53,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 63 oranında azalma görülürken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 69, İtalya’ya yüzde 72, Rusya’ya yüzde 57, Birleşik Krallık’a yüzde 74 ihracat düşüşü görüldü. Binek otomobillerde önemli pazarlar olan Fransa’ya yüzde 82, Almanya’ya yüzde 74, İtalya’ya yüzde 82, İsrail’e yüzde 83, Mısır’a yüzde 50 ihracat düşüşü yaşandı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise ABD’ye yüzde 25, İtalya’ya yüzde 90, Romanya’ya yüzde 53, Belçika ve Fransa’ya yüzde 97’şer ihracat düşüşü görüldü. Otobüs minibüs
midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya ihracat yüzde 60, Almanya’ya yüzde 66, İtalya’ya yüzde 79, Romanya’ya yüzde 99 düştü.

Almanya’ya ihracat yüzde 70 geriledi

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya nisanda 110 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya’ya yönelik ihracat yüzde 70 geriledi. İtalya 50 milyon dolar ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 79 oranında düşüş gösterdi. Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Fransa’ya yönelik ihracat da yüzde 82 gerileyerek 48 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 70, Birleşik Krallık’a yüzde 90,5 Polonya’ya ve Hollanda’ya 80’er, Belçika’ya yüzde 78, İsrail’e yüzde 75 ihracat düşüşü yaşandı.
AB’ye ihracat yüzde 81 düştü.

Geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkeleri’ne ihracat yüzde 63,2 pay ile 377 milyon USD oldu. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 81 düştü. Nisanda Afrika ülkelerine yüzde 63, Ortadoğu ülkelerine yüzde 64, ihracat düşüşü yaşandı.

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