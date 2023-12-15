Otomotiv devi KAP'a bildirdi: Üretimi durduruyor

Tofaş ve Ford Otomotiv, planlı izin kullanımı ve hat bakımı nedeniyle belli bir süre üretime ara verecek. İki otomotiv şirketinde üretime planlı bakım çalışmaları dolayısıyla ara veriliyor. Yıllık izin ve bakım çalışmaları kapsamında iki hafta süreyle üretimleri durdurulacak.