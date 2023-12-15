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Ekonomi

Otomotiv devi KAP'a bildirdi: Üretimi durduruyor

Bursa'nın otomotiv devi Tofaş Türk Otomobil fabrikası, 27 Aralık'tan itibaren 14 Ocak'a kadar üretime ara verileceğini duyurdu. İşçi ve işveren sendikaları arasında toplu sözleşme pazarlığının sürdüğü dönemde şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre üretim 14 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.

12:43 - 15/12/2023 Cuma
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Otomotiv devi üretimi durdurma kararı aldı
Otomotiv devi üretimi durdurma kararı aldı

Bursa'nın otomotiv devi Tofaş Türk Otomobil fabrikası, 27 Aralık'tan itibaren 14 Ocak'a kadar üretime ara verileceğini duyurdu.

İşçi ve işveren sendikaları arasında toplu sözleşme pazarlığının sürdüğü dönemde şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre üretim 14 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.

Açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.



#otomotiv
#kap
#üretim
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