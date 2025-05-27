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Otomotiv devinde fren tutmuyor: 3 bin kişiyi kapının önüne koyacaklar

Otomotiv devinde fren tutmuyor: 3 bin kişiyi kapının önüne koyacaklar

09:2627/05/2025, Salı
AA
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Volvo
Volvo

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, süregelen yeniden yapılanma süreci kapsamında, idari kadrosundaki çalışanların yaklaşık yüzde 15’ine karşılık gelen 3 bin kişiyi işten çıkarma planını açıkladı.

Avrupa
merkezli otomobil devlerindeki toplu işten çıkarmalar sürüyor.

Nisan 2025'te 18 milyar kronluk kapsamlı tasarruf programı açıklayan Volvo Cars’dan yapılan açıklamada, şirketin daha önce açıkladığı tasarruf programının genişletileceği belirtildi.


Bu kapsamda devam eden yeniden yapılanmasının parçası olarak şirketin yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı aktarılan açıklamada, işten çıkarmaların temelde İsveç'teki idari işleri etkileyeceği ifade edildi.


Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin tüm idari personelin yaklaşık yüzde 15'ini kapsıyor.


43 bin 800 kişi çalışıyor


Volvo Cars, yarısından fazlası İsveç'te olmak üzere dünya çapında 43 bin 800 kişiyi istihdam ediyor.


Maliyet artışı ve talepteki düşüş gerekçe gösterildi


Çinli Geely Holding tarafından kontrol edilen Volvo, yüksek maliyetler, elektrikli otomobillere olan talepteki düşüş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizlikle mücadele ediyor.


Volvo, 1,5 milyar İsveç kronuna (140 milyon dolar) varan yeniden yapılandırma maliyeti bekliyor.


Şirket, Nisan 2025'te 18 milyar kronluk kapsamlı tasarruf programı açıklamıştı.


"Otomotiv endüstrisi zorlu bir dönemin ortasında"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo'nun CEO'su Hakan Samuelsson, "Otomotiv endüstrisi zorlu bir dönemin ortasında. Bunun üstesinden gelmek için nakit akışı üretimimizi iyileştirmeli ve maliyetlerimizi yapısal olarak düşürmeliyiz." ifadelerini kullandı.



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