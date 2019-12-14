Ekonomi Otomotiv üretimi yüzde 7 azaldı
OTOMOTİV

Otomotiv üretimi yüzde 7 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Otomotiv üretimi
Foto/arşiv: Otomotiv üretimi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-kasım dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak-kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet, otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 887 bin 651 adet oldu.

Bu dönemde pazardaki daralma, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 53 azalarak 399 bin 77 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 26 daralarak, 316 bin 427 adet seviyesine geriledi.

Ticari araç grubunda daralma devam etti

OSD verilerine göre, ticari araç grubunda toplam üretim ocak-kasımda yüzde 9 daralma kaydederek, toplam ticari araç üretimi 437 bin 839 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 18 seviyesinde azaldı.

Aynı dönemde ticari araç toplam pazarı ile hafif ticari araç pazarı yüzde 39, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 43 geriledi. Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 63, 2015 yılından bu yana önemli kayıplar yaşayan ağır ticari araç pazarı ise 2015 yılına göre yüzde 75 daraldı. Traktör pazarı yılın ilk 10 ayında 2018 yılına göre yüzde 52, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 daraldı.

11 ayda 28,6 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Ocak-kasım döneminde ihracat, adet bazında yüzde 6 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 7 geriledi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 146 bin 238 adet olurken, otomobil ihracatı 756 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti.

  • Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, avro bazında yüzde 2 arttı. 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 28,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 10,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Avro bazında otomobil ihracatı ise bir önceki seneye benzer seviyede, 9,6 milyar avro oldu.

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