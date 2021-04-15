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Ekonomi Sıfır otomobilde ikinci kriz kapıda Fiyatı uçuşa geçecek
OTOMOTİV

Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda

Sıfır otomobilde ikinci kriz kapıda: Fiyatı uçuşa geçecek!

Üretimleri durdurarak milyarlarca dolarlık zarara yol açan küresel çip krizinin ardından otomotiv sektörüne ilişkin yeni bir kriz daha kapıda. Sektör temsilcileri çipten sonra yeni krizin ise otomobil üretiminde de kullanılan kauçukta ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Yetkililer, kauçuk fiyatlarındaki yükselişin henüz çok başında olduğunun da altını çizip fiyat uyarısında bulunuyor.

Haber Merkezi Diğer
Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda
Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda.

Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.

FİYATI UÇUŞA GEÇEBİLİR

Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.

Yaşanan seller sonrası kauçuk üretiminde sıkıntı yaşanıyor.
Yaşanan seller sonrası kauçuk üretiminde sıkıntı yaşanıyor.

Sıfır otomobilde çip krizi!
EKONOMİ
Sıfır otomobilde çip krizi!

ENDİŞE VERİCİ HALE GELMEYE BAŞLADI

Geçen sene dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin‘de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu.

Karantinalar nedeniyle alımlarını durduran ABD’li otomobil üreticileri Aralık itibariyle alımlara başladı. Şimdilik sektörde bir sorun görünmese de sektör temsilcileri durumun endişe verici hale gelmeye başladığını belirtiyor.

  • Pandemi döneminde otomotivden elektroniğe kadar birçok sektörde küresel çip krizi yaşanmış ve üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açmıştı.

BİR BİR ÜRETİMLERİNİ DURDURUYORLAR

Otomotiv tarafında ortaya çıkan çip krizi nedeniyle dünya genelinde çok sayıda otomotiv markası üretimlerini belli bir süreliğine durdurma kararını alırken, çip krizinden etkilenip Türkiye'de üretimlerini durduran markalar ise Tofaş, Oyak Renault ve Ford Otosan oldu.

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