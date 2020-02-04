Ekonomi Otomotivde elektrik devrimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otomotivde elektrik devrimi

Otomotiv endüstrisi devrim niteliğinde bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Elektrikli araçlar dünya genelinde yaygınlaşıyor. Elektrikli otomotiv endüstrisindeki son gelişmeleri kapağına taşıyan yeni ekonomi dergisi Z Raporu’nun Şubat 2020 sayısı gazete bayii ve seçkin kitabevi raflarında yerini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Z Raporu şubat ayı sayısı bayilerde.
Z Raporu şubat ayı sayısı bayilerde.

Çok değil, on yıllar içinde fosil yakıtlı araçlardan vazgeçilecek. Elektrikli araç üretimi için dünya otomotiv devleri, peşi peşine yatırım kararlarını duyuruyorlar. Otomotiv endüstrisi devrim niteliğinde bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Elektrikli araçlar dünya genelinde yaygınlaşıyor. Z Raporu, elektrikli otomobil endüstrisindeki gelişmeleri, “Otomotivde elektrik devrimi: Yeni normal elektrikli araçlar” başlığıyla kapağına taşıdı.

Gürcan Karakaş

YERLİ OTO KÜRESEL MARKA OLACAK

Elektrikli araç dünyasındaki dönüşüm, lider ihracat sektörü otomotiv olan Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Bu muhtemel gelecek karşısında yerli otomobil TOGG, stratejik önem arz ediyor. Türkiye’nin elektrikli araç vizyonunu, projenin koordinatörlüğünü üstlenen TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Z Raporu’na anlattı. Karakaş, “Yerli otomobil küresel bir marka olacak” diyor.

MÜSİAD BAŞKANI KAAN: YÜZDE 5’LİK BÜYÜMEYİ KOLAYCA YAKALARIZ

Z Raporu’nda, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, “Türkiye’de yerli girişimci için fırsat, yabancı yatırımcıya cezbedici iş ortamı var. 2020 sonunda yüzde 5'lik büyümeyi kolayca yakalarız" diyor. Çin, ABD, Avrupa ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin ele alandığı röportajda Kaan, "Türkiye'de her zaman krizle ilgili bir şeyler olabilir, madem ki böyle, madem ki bulunduğumuz coğrafya kaderimiz o halde ekonomide her zaman bunlara alışkın olmamız lazım" diye vurguluyor. Kaan, dünya ekonomisinin Doğu’ya kaydığını söyledi.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNE HAZIRLANIYOR

ABD ve Rusya arasında 2016 yılı seçimleri öncesinde başkan adayı Hilary Clinton’ın maillerinin hack’lenmesi ile başlayan ve Rus trollerinin sosyal medya saldırıları ile devam eden seçimlere müdahale krizi, 2020 Amerikan seçimleri öncesi yeniden gündeme geldi. Sosyal medya platformları 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesi, siyasi reklamları önlemeye yönelik giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Büyük sosyal medya şirketleri, o günden bugüne dezenformasyon sorunu ile nasıl mücadele edeceği konusu ile yüzleşiyor. Sosyal medyada sahte haberlerle mücadele konusu ise yeni bir dönüm noktasında. Z Raporu’ndaki ABD başkanlık seçimi öncesi gelişmelerin ele alındığı analizi "Sosyal Medyada Manipülasyonla Mücadele Rehberi" başlıklı çalışma tamamlıyor.

SEÇKİN KALEMLERDEN SIRA DIŞI YORUMLAR

  • Ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle fark oluşturan Z Raporu’nun güçlü kalemleri, Şubat 2020 tarihli sayısında gündeme damga vuran konuları ele aldı. Dr. Mustafa Özel’in yönetim felsefesiyle, analist Cüneyt Paksoy’un piyasa yorumlarıyla destek verdiği Z Raporu’nun Şubat sayısında; Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Aşkın Baysal, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi her ay olduğu gibi sıra dışı gözlem, bilgi ve görüşleriyle yer aldılar.

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