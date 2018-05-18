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EkonomiOtomotivde yeni ufuklar açacak
OTOMOTİV

Dünya Otomotiv Konferansı Otomotiv Sektöründe Yeni Ufuklar Açacak

Otomotivde yeni ufuklar açacak

Türkiye'nin şüphesiz en etkili otomotiv konferanslarından Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018; Bu yıl Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden katılım ile 5. kez ülkemizin otomotiv ve teknoloji gündemini belirlemeye hazırlanıyor.

Yeni Şafak
Dünya Otomotiv Konferansı
Dünya Otomotiv Konferansı

Türkiye'nin şüphesiz en etkili otomotiv konferanslarından Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018; Bu yıl Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden katılım ile 5. kez ülkemizin otomotiv ve teknoloji gündemini belirlemeye hazırlanıyor.

7 Mayıs 2018 tarihinde ilk lansmanı gerçekleşen WAC 2018, Dünya Devi Otomotiv Markaları, sektöre yön veren Ana Üretici ve Tedârikçi Firmalar, Kamu Kuruluşları, STK’ları bir araya getiriyor.

Konferansın heyecan veren konu başlıkları arasında; Üretimin Geleceği, Türkiye’nin Ulusal Otomobil Projesi, Dijitalleşme, Endüsrti 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler ile sektöre damgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modelleri yer alacak.

800 katılımıcı ve 80+ konuşmacının yer alacağı zirvede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da otomotiv sektörüne yön veren isimler konuk ediliyor. Etkinliğin kesinleşen konuşmacıları arasında Japonya’nın lider firmalarından NTT DOCOMO Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Takehiro Nakamura, İtalya Maserati Endüstri 4.0 Yöneticisi Francesco Alfieri, Almanya gestion (Valeo Brand) CEO’su Moritz von Grotthuss ve BMW Grup firması Alphabet'in Yeni Pazarlar Direktörü Rüdiger Ebel, Mercedes Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez, Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Direktörü Demet Yavuz, Iran Mammut Khodro Volkswagen Direktörü Nader V. Aghaei, Gateaway Kurucusu Edgar Scholler gibi isimler yer alıyor.

Sektörün öncülerinden Mercedes Benz Türk ve Garanti Bankası'nın Platinum Sponsor olarak yer aldığı zirvede; Icron, Omron, Universal Robotics, Borusan Lojistik gibi lider firmalar da farklı kategorilerde sponsor olarak yerlerini aldılar.

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