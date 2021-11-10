Ekonomi Otomotivi vuran çip krizinde umut veren gelişme Yeni bir fabrika daha kuracak
OTOMOTİV

Otomotivi vuran çip krizinde umut veren gelişme: Yeni bir fabrika daha kuracak

Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya’nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağını açıkladı. TSMC’nin tesis inşaatına 2022’de başlamasının planlandığı belirtilirken, üretimin ise 2024’ün sonunda başlayacağı kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Otomotivi vuran çip krizinde umut veren gelişme: Yeni bir fabrika daha kuracak
Foto/arşiv

Arz-talep dengesizliği nedeniyle dünya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı çip krizi derinleşirken, Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya’nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağını açıkladı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC’nin tesis inşaatına 2022’de başlamasının planlandığı belirtilirken, üretimin ise 2024’ün sonunda başlayacağı kaydedildi. Firma ayrıca ilk sermaye harcamasının yaklaşık 7 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ve yaklaşık bin 500 yüksek teknoloji uzmanına iş imkanı sağlanacağını duyurdu. Japon teknoloji firması Sony’nin ise yeni girişimde yüzde 20’den az hisse alarak azınlık hisselerine sahip olacağı öğrenildi.

DÜNYA KRİZDE

Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanıyor. Korona virüs salgını ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle yarı iletken temin edememe sorunu, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalara yol açtı.

Çip üreticilerinin yeni yatırımlar yapmasına rağmen arz talep dengesinin sağlanmasının 2022 yılını bulabileceği belirtiliyor.

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