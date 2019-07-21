Ekonomi Otoparklar doldu, araçlar üst üste konmaya başladı
OTOMOTİV

Otoparklar doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkında tutulan araç sayılarındaki artış nedeniyle yer sorunu yaşanıyor. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, otoparkta 18 yıldır bekleyen araçların olduğunu belirterek, yer sorunu nedeniyle çürüyen araçları üst üste koymak zorunda kaldıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Yediemin otoparkı.
Yediemin otoparkı.

Keşan'da, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı'na çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor.

'OTOPARKIMIZDA 18 YIL ÖNCE ÇEKİLEN ARAÇLAR VAR'

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yediemin otoparkında 1500'ü motosiklet yaklaşık 2000 aracın olduğunu belirterek, "Otoparkımızda 18 yıl önce çekilen araçlar var. Tabi bunlar pamuk ipliğine dönüştü. Bir yerden başka bir yere taşırken parçalanıyor. Son zamanlarda hacizli yakalanan veya göçmen kaçakçılığı yapılırken yakalanan araç sayısı arttı. Bu da Türkiye genelinde yığılmaya yol açtı. Devletimizden bu konuya acil bir şekilde el atmasını istiyoruz. Araçlar burada 18 yıl değil de 2 yıl içerisinde maddiyata dönüştürülürse devletimizin de kazancı olur" dedi.

Yediemin otoparkı.

'ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULMAYA BAŞLANDI'

Otoparkta yer kalmaması nedeniyle araçları üst üste koymaya başladıklarını ifade eden Demirkan, "Türkiye genelinde de yediemin otoparklarında aynı sıkıntılar yaşanıyor. Otoparkta kurtarıcıların dönmeye yeri kalmadı. Haciz yapılıyor, banka veya şahıs yakalatıyor, otoparka çektiriyor bir daha arkasında durmuyor. Vatandaş borçlu, aracını elinden alıyorsunuz zaten ödemesini yapamayacak. Aldın ama bunu borcundan da düşmüyorsun. Otoparka kendi halinde bırakıyorsun. Avukatların bağlattıkları araçların arkasında durmalı. İvedi şekilde işlemlerini bitirip, satışlarını yaptırmalı. İcra daireleri mümkün mertebe çalışıyor zaten. Ama dosya icraya gitmezse, icranın da yapacak bir şeyi yok. O yüzden elimizde yığılmalar çoğalıyor" diye konuştu.

REKLAM

Yediemin otoparkı.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Mahmut Demirkan, otoparktaki araç birikmelerinin masraf ve maliyet gibi sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, "Araçlar buradan çıkmıyor, yerimiz doluyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlave bir yer açsak, kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Çıkmaza girdik. Devlet büyüklerimizin bu konuda bir yasa çıkarmalı. Bu araçlar bir servet. Bu araçları dönüştürelim, ülke ekonomisine kazandıralım. Buradaki araç sahipleri de mağdur. Eğer çözüm üretilirse borçları da çözüme ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Mesela birinin aracı bağlandı, satılmadı, 3 sene burada durdu. Bunun bir otopark ücreti var. Bu ücretin üzerine avukat parası, icra parası kattığımız zaman insanlar bir kez daha mağdur oluyor. Devletimiz bir çare bulursa hem bizim açımızdan, hem de mağdurlar açısından iyi olacaktır" dedi.

Otobüslerde bayram önlemi: 7 Ağustos'ta başlayacak
EKONOMİ
Otobüslerde bayram önlemi: 7 Ağustos'ta başlayacak

128 milyondan fazla numara taşındı
EKONOMİ
128 milyondan fazla numara taşındı

Yarım milyon aracını geri çağırdı
EKONOMİ
Yarım milyon aracını geri çağırdı
Kimsenin yanına kar kalmayacak

Kimsenin yanına kar kalmayacak

MHP lideri Bahçeli'den Pentagon'un F-35 kararına sert tepki.
Bayram önlemi

Bayram önlemi

7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.
Düzceden acı haber

Düzce'den acı haber

​Aramalara bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Johnson başbakan<br>olursa istifa edecek

Johnson başbakan
olursa istifa edecek

İngiltere Maliye Bakanı Hammond canlı yayında açıkladı.
23 yıl sonra hayatını karartan telefon

23 yıl sonra hayatını karartan telefon

Okuduğu okul, yaptığı askerlik hatta ehliyeti dahil hiçbir şey kimlik bilgilerinde yer almıyor.
Göçü<br>önleyen yatırım

Göçü
önleyen yatırım

Çoğu kadın 300 kişiye ekmek kapısı oldu.
Yalanlarını<br> ses kaydı çürüttü

Yalanlarını
ses kaydı çürüttü

​Darbeci yarbayın talimatları tek tek çözüldü.
Dünyanın<br>konuştuğu çocuk

Dünyanın
konuştuğu çocuk

13 yaşında hangardan uçak çalmaya çalıştı.
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

90 mm topla kargo uçaklarında da taşınabilecek.
Başının üstünde<br>taşıyarak kaçtı

Başının üstünde
taşıyarak kaçtı

​10 gün arayla aynı işyerini soyan hırsızlar yakalandı.
Evde<br>1 terörist öldürüldü

Evde
1 terörist öldürüldü

Operasyon sonrası ev sahipleri de gözaltına alındı.
Yarım milyon<br>aracını geri çağırdı

Yarım milyon
aracını geri çağırdı

​Motorlarında teknik problem olduğu tespit edildi.
Provokatif saldırı

Provokatif saldırı

​Bölgede bulunan Türk askeri teyakkuza geçti.
En acı arayış

En acı arayış

4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
9 il için uyarı

9 il için uyarı

​Vatandaşlara sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Katliam<br>gibi kaza: 7 ölü

Katliam
gibi kaza: 7 ölü

Direksiyon kontrolünü yitirip karşı şeride geçti.
Yazdığı gibi yaşadı

Yazdığı  gibi yaşadı

Mehmet Şevki Eygi'nin kalemi ömrünün son günlerine kadar elinden düşmedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.