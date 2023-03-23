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Ekonomi

Otoparklar hurdalık gibi: Altı binin üzerinde araç getirildi

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ederken otoparklar da hurda araçlarla doldu. Yetkililer çoğu hurdaya dönen 6 binin üzerinde aracın otoparklarda bulunduğunu belirtiyor.

07:59 . 23/03/2023 Perşembe
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Enkazlardan çıkarılan hurda araçlar

Enkazlardan çıkarılan hurda araçlar

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı İstanbul Şube Müdür Yardımcısı Yiğit Aksoy, Hatay’la birlikte Adıyaman, Kahramanmaraş Elbistan ve Malatya’da enkazdan çıkan 6 binin üzerinde hasarlı aracın otoparklara çekildiğini söyledi.


Hürriyet'teki habere göre; Deprem sonrası hızla harekete geçtiklerini, enkazdan çıkan hasarlı araçların Hatay’da 3 farklı otoparkta toplandığını dile getiren Aksoy, şu bilgileri verdi:


Araçlar hasarlı da olsa devlet güvencesi altında

“Hatay’ın yalnızca şehir merkezinde 3 bin 500’ün üzerinde hasarlı araç otoparklara çekildi. Farklı kentlerden burada görev yapan ekiplerimiz var. Bina enkazlarından çıkan ya da enkaz çevresindeki hasarlı araçları emniyet nezaretinde, polisin tespitinin ardından garajlarımıza çekiyoruz. Maalesef garajlarımızdaki araçların yarısından fazlası hurda yığını halinde. Sahiplerini bekleyen araçlar da var. Araç sahipleri geliyor, ruhsat sahibi ise teslim ediyoruz. Araçlar hasarlı da olsa devlet güvencesi altında. Bu araçların büyük kısmı uzun süre burada bekleyecektir diye düşünüyorum. Otoparklardan herhangi bir ücret alınmayacak.”




#Deprem bölgesi
#Hurda araçlar
#Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı
1 saat önce
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