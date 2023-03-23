Otoparklar hurdalık gibi: Altı binin üzerinde araç getirildi

“Hatay’ın yalnızca şehir merkezinde 3 bin 500’ün üzerinde hasarlı araç otoparklara çekildi. Farklı kentlerden burada görev yapan ekiplerimiz var. Bina enkazlarından çıkan ya da enkaz çevresindeki hasarlı araçları emniyet nezaretinde, polisin tespitinin ardından garajlarımıza çekiyoruz. Maalesef garajlarımızdaki araçların yarısından fazlası hurda yığını halinde. Sahiplerini bekleyen araçlar da var. Araç sahipleri geliyor, ruhsat sahibi ise teslim ediyoruz. Araçlar hasarlı da olsa devlet güvencesi altında. Bu araçların büyük kısmı uzun süre burada bekleyecektir diye düşünüyorum. Otoparklardan herhangi bir ücret alınmayacak.”