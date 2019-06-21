Ekonomi Ovaköyü hemen açalım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ovaköy’ü hemen açalım

Ticaret hattını Bağdat’a kadar uzatacak Habur Sınır Kapısı’na alternatif Ovaköy Sınır Kapısı için son hazırlıklar yapılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’deki hazırlıkları tamamlanan Ovaköy Sınır Kapısı’nın Irak tarafının da en kısa zamanda tamamlanması çağrısında bulundu. Pekçan, “İş dünyasının önünü açalım. Lojistik açısından en iyi başlangıç olacak bu kapıyı hemen açalım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bağdat’ta Türkiye-Irak İş Forumu’nda konuştu. Pekcan, forumun iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için somut bir gösterge olduğunu dile getirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bağdat’ta Türkiye-Irak İş Forumu’nda konuştu. Pekcan, forumun iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için somut bir gösterge olduğunu dile getirdi.

Türkiye'den Irak merkezi hükümetine Ovaköy Sınır Kapısı'nın bir an önce karşılıklı olarak hizmete açılması çağrısı geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'nun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak'ın Körfez ülkelerine ulaşmak için çok önemli bir geçiş ülkesi olduğunu vurguladı.

Transit geçişlere izin verilmesi ve iki ülke arasında yeni gümrük kapılarının açılmasının artan ticaret hacmine ve Irak'ın kalkınmasına hizmet edeceğini söyleyen Pekcan, şöyle devam etti: "Kara yolları ve demir yollarıyla Orta Doğu'yu birbirine bağlamak üzere görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye de Irak'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Lojistik açısından en iyi başlangıç Türkiye-Irak sınırında yeni bir sınır yapısı açmak olacaktır. Şu anda tek sınır kapımız var. Sınır kapılarının artırılması yönünde mutabakata vardık. İnşallah en kısa zamanda ilk sınır kapısını açmak bize kısmet olur. Sayın Bakanım, gelin bunu hızlandıralım. Ovaköy Sınır Kapısı'nı en kısa zamanda devreye alalım, iş dünyasının önünü açalım."

İŞ FORUMU TİCARİ İLİŞKİLERİN GÖSTERGESİ

Türkiye-Irak İş Forumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pekcan, forumun iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her seviyede ortaya konulan kararlı iradenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Pekcan, Türkiye ve Irak olarak ekonominin her alanında ilişkileri en üst düzeye çıkaracaklarını belirterek, "Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız" dedi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Türkiye'yi ziyaretlerinin ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Pekcan, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani ile de ikili ticareti geliştirmek amacıyla yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı. Bakan Pekcan, iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefinin mümkün olduğunu da vurguladı.

REKLAM

IRAK'IN İTHALATINDA ÖNDEYİZ

Hedeflenen ticaret hacmi kapsamında gerekli kararları aldıklarını da dile getiren Pekcan, şöyle konuştu: "Ticaretin önündeki tüm zorlukları kaldırıp, Türkiye ve Irak arasındaki ticareti, müteahhitlik ve yatırım ilişkilerini tarihin en parlak dönemine taşımalıyız. 2018'de Irak'a ihracatımız 8,3 milyar dolar, Irak'tan ithalatımız 4,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Irak'ın en çok ithalat yaptığı ülke de Türkiye'dir. 2019'un ilk 5 ayında, Irak'a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4, Irak'tan ithalatımız ise yüzde 29,6 arttı. Bu rakamlar karşılıklı ticari ilişkilerimizin artmasına verdiğimiz önemin göstergesidir."

HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Türkiye-Irak İş Forumu’na katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, yılın ilk çeyreğinde Irak ile ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, “İnşallah bu yıl 12 milyar doları aşacak, 2020’de ise 20 milyar dolara daha da yaklaşacağız. Bu hedefe ulaşabilmek için ticarete konu ürün çeşitliliğimizi artırmalıyız” dedi.

  • BAKAN PEKCAN: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
  • Irak’ın yeniden kalkınma ve imar sürecine girdiğine dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: “Devletimiz, Irak’ın geçmişteki zor günlerinde olduğu gibi her zaman yanında olmaya devam edecektir. Irak’ın yeniden imarına yönelik güçlü desteğimizin bir göstergesi olarak, 25 Nisan’da Bağdat’ta Türkiye Müteahhitler Birliği ve Irak Müteahhitler Federasyonu iş birliğiyle Irak’ın Yeniden İmarı Forumu’nu gerçekleştirdik. Benzer bir forumun İstanbul’da da yapılmasını öngörüyoruz. Irak’ın özel sektörünün daha da canlanması ve Irak’ın üretim kabiliyetinin artması noktasında Türkiye, Irak için her türlü desteği vermeye hazırdır.”
  • TİCARET ŞARTLARI KOLAYLAŞMALI
  • Bakan Pekcan, 2018’de Irak’a 11 bin 825 Türk firmanın ihracat yaptığını belirterek, “Potansiyelimiz bunun çok daha üzerindedir. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere, ticareti zorlaştırıcı, korumacı önlemlerden ziyade ticareti kolaylaştırıcı önlemler almalıyız” ifadesini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Başbakan Abdulmehdi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ilave vergiler, yasak kapsamındaki ürünleri ele aldıklarını, iş adamlarının karşılaştıkları zorlukları ilettiklerini aktaran Pekcan, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Petrol Bakanlığı ve Elektrik Bakanlığındaki makine alımlarında sadece ABD, AB ve Japonya ürünlerinin kabul edilmesi şartının değiştirilmesini talep ettiklerini anlattı.

Bakan Selçuk: 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz
EKONOMİ
Bakan Selçuk: 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz
Bizi izlemeye devam edin

Bizi izlemeye devam edin

Mossad Fatih gemisini adım adım takip ediyor.
Bizim ittifakımız MHP ile

Bizim ittifakımız MHP ile

Erdoğan, ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Algı operasyonlarınabirlikte karşı duralım

Algı operasyonlarına
birlikte karşı duralım

​EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.
Tercihler 23-29 Temmuz'da

Tercihler 23-29 Temmuz'da

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.
Kısa sürede öğreneceksiniz

Kısa sürede öğreneceksiniz

Trump'tan 'İran'a saldıracak mısınız?' sorusuna cevap
'Bakaya'lara <br>bedelli müjdesi

'Bakaya'lara
bedelli müjdesi

1 Kasım'a kadar başvurmaları gerekiyor.
ABD, İran'ı suçlayamaz!

ABD, İran'ı suçlayamaz!

​İran, ABD'nin casus uçağını vurdu: Şimdi ne olacak?
68 bin kişi oy kullanamayacak

68 bin kişi oy kullanamayacak

​Pazar günü seçmen listelerindeki bu nota dikkat.

Afganistan'ı görüştüler

Afganistan'ı görüştüler

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.
Kararlılığın <br>adı olacak

Kararlılığın
adı olacak

​Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz'e uğurlandı.
Kontenjan sayısı belli oldu

Kontenjan sayısı belli oldu

​YÖK öğretmenlik kontenjanının yüzde 10 düşürüldüğünü açıkladı.
Valiye hakaret<br>Cumhurbaşkanı'na hakarettir

Valiye hakaret
Cumhurbaşkanı'na hakarettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'de konuştu.
İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da yakalandı

​Gri kategoride her yerde aranıyordu.
Anketlerde manipülasyon var

Anketlerde manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.
Asla izin vermeyeceğiz

Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensupları ile buluştu.
17 sanığa 141 kez<br>ağırlaştırılmış müebbet

17 sanığa 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet

Genelkurmay çatı davasında ceza yağdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.