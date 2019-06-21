Ovaköy’ü hemen açalım

Türkiye'den Irak merkezi hükümetine Ovaköy Sınır Kapısı'nın bir an önce karşılıklı olarak hizmete açılması çağrısı geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'nun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak'ın Körfez ülkelerine ulaşmak için çok önemli bir geçiş ülkesi olduğunu vurguladı.

Transit geçişlere izin verilmesi ve iki ülke arasında yeni gümrük kapılarının açılmasının artan ticaret hacmine ve Irak'ın kalkınmasına hizmet edeceğini söyleyen Pekcan, şöyle devam etti: "Kara yolları ve demir yollarıyla Orta Doğu'yu birbirine bağlamak üzere görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye de Irak'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Lojistik açısından en iyi başlangıç Türkiye-Irak sınırında yeni bir sınır yapısı açmak olacaktır. Şu anda tek sınır kapımız var. Sınır kapılarının artırılması yönünde mutabakata vardık. İnşallah en kısa zamanda ilk sınır kapısını açmak bize kısmet olur. Sayın Bakanım, gelin bunu hızlandıralım. Ovaköy Sınır Kapısı'nı en kısa zamanda devreye alalım, iş dünyasının önünü açalım."

İŞ FORUMU TİCARİ İLİŞKİLERİN GÖSTERGESİ

Türkiye-Irak İş Forumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pekcan, forumun iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her seviyede ortaya konulan kararlı iradenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Pekcan, Türkiye ve Irak olarak ekonominin her alanında ilişkileri en üst düzeye çıkaracaklarını belirterek, "Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız" dedi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Türkiye'yi ziyaretlerinin ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Pekcan, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani ile de ikili ticareti geliştirmek amacıyla yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı. Bakan Pekcan, iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefinin mümkün olduğunu da vurguladı.

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IRAK'IN İTHALATINDA ÖNDEYİZ

Hedeflenen ticaret hacmi kapsamında gerekli kararları aldıklarını da dile getiren Pekcan, şöyle konuştu: "Ticaretin önündeki tüm zorlukları kaldırıp, Türkiye ve Irak arasındaki ticareti, müteahhitlik ve yatırım ilişkilerini tarihin en parlak dönemine taşımalıyız. 2018'de Irak'a ihracatımız 8,3 milyar dolar, Irak'tan ithalatımız 4,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Irak'ın en çok ithalat yaptığı ülke de Türkiye'dir. 2019'un ilk 5 ayında, Irak'a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4, Irak'tan ithalatımız ise yüzde 29,6 arttı. Bu rakamlar karşılıklı ticari ilişkilerimizin artmasına verdiğimiz önemin göstergesidir."

HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Türkiye-Irak İş Forumu’na katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, yılın ilk çeyreğinde Irak ile ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, “İnşallah bu yıl 12 milyar doları aşacak, 2020’de ise 20 milyar dolara daha da yaklaşacağız. Bu hedefe ulaşabilmek için ticarete konu ürün çeşitliliğimizi artırmalıyız” dedi.

BAKAN PEKCAN: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Irak’ın yeniden kalkınma ve imar sürecine girdiğine dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: “Devletimiz, Irak’ın geçmişteki zor günlerinde olduğu gibi her zaman yanında olmaya devam edecektir. Irak’ın yeniden imarına yönelik güçlü desteğimizin bir göstergesi olarak, 25 Nisan’da Bağdat’ta Türkiye Müteahhitler Birliği ve Irak Müteahhitler Federasyonu iş birliğiyle Irak’ın Yeniden İmarı Forumu’nu gerçekleştirdik. Benzer bir forumun İstanbul’da da yapılmasını öngörüyoruz. Irak’ın özel sektörünün daha da canlanması ve Irak’ın üretim kabiliyetinin artması noktasında Türkiye, Irak için her türlü desteği vermeye hazırdır.”

TİCARET ŞARTLARI KOLAYLAŞMALI



Bakan Pekcan, 2018’de Irak’a 11 bin 825 Türk firmanın ihracat yaptığını belirterek, “Potansiyelimiz bunun çok daha üzerindedir. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere, ticareti zorlaştırıcı, korumacı önlemlerden ziyade ticareti kolaylaştırıcı önlemler almalıyız” ifadesini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Başbakan Abdulmehdi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ilave vergiler, yasak kapsamındaki ürünleri ele aldıklarını, iş adamlarının karşılaştıkları zorlukları ilettiklerini aktaran Pekcan, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Petrol Bakanlığı ve Elektrik Bakanlığındaki makine alımlarında sadece ABD, AB ve Japonya ürünlerinin kabul edilmesi şartının değiştirilmesini talep ettiklerini anlattı.