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Ekonomi

OVP'de 'Dijital TL' için resmen tarih verildi

TCMB tarafından hayata geçirilecek Dijital Türk Lirası (Dijital TL) için yasal düzenlemenin ne zaman yapılacağı belli oldu. Dijital Türk Lirası için düzenleme yapılacak ve Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesinin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk Lirası'nın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

17:38 . 6/09/2023 Çarşamba
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2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda "Dijital Türk lirasının kullanıma sunularak yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği" belirtildi.

OVP'de 2024'ün 4. çeyreğinde yapılacak idari düzenlemeyle Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesinin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

İlk ödeme 2022 sonunda gerçekleştirilmişti

Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme Aralık 2022'de işlemleri gerçekleştirildi.

Söz konusu ödemenin ardından Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 13 yıldır aralıksız büyüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 13 yıldır aralıksız büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Programı açıkladı. Erdoğan, ''Muhalefetin geçmiş hatalarından ders alarak Orta Vadeli Program gibi bize destek vermesini bekliyoruz. 3,9 büyüme kaydederek büyüme performansını 12 çeyreğe çıkardık. Bu dönemde ekonomimizi yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe ulaştırmayı başardık'' ifadelerini kullandı. 'Merkez Bankası rezervlerimiz aynı şekilde 117,3 milyar dolar seviyesindeki güçlü seyrini sürdürüyor' diyen Erdoğan, ''Sermaye piyasalarımızın hem arz hem de talep tarafında gelişimi devam ediyor. OVP'de uygulayacağımız politika sepetiyle enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız'' dedi.


#OVP
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#dijital
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