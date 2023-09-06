OVP'de 'Dijital TL' için resmen tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Programı açıkladı. Erdoğan, ''Muhalefetin geçmiş hatalarından ders alarak Orta Vadeli Program gibi bize destek vermesini bekliyoruz. 3,9 büyüme kaydederek büyüme performansını 12 çeyreğe çıkardık. Bu dönemde ekonomimizi yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe ulaştırmayı başardık'' ifadelerini kullandı. 'Merkez Bankası rezervlerimiz aynı şekilde 117,3 milyar dolar seviyesindeki güçlü seyrini sürdürüyor' diyen Erdoğan, ''Sermaye piyasalarımızın hem arz hem de talep tarafında gelişimi devam ediyor. OVP'de uygulayacağımız politika sepetiyle enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden kaldıracağız'' dedi.