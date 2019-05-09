Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Oy vermek için tatilini iptal edeceklere 15 gün uyarısı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Oy vermek için tatilini iptal edeceklere 15 gün uyarısı!

Erken rezervasyon avantajından faydalanmak isteyen ve paket tur satın alan İstanbullular arasından tur tarihleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a denk gelen çoğu tüketici oy vermek için tatillerini ertelemek için harekete geçti. Sektör temsilcileri ise erken rezervasyon ile 23 Haziran'da başlayan paket tur satın alan tüketicilere sözleşmelerini feshetmeleri için 15 günlük süreleri bulunduğu yönünde uyarıda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimin 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından bu tarihe denk gelen tur sözleşmeleri bulunan tüketiciler seyahat acentelerine başvurdu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, YSK’nin İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenileneceğine dair açıklamasının ardından seyahat acenteleriyle yaptıkları görüşmelerde erken rezervasyon ile paket tur satın alan vatandaşların yüzde 90’a yakınından değişiklik ve iptal talebi geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Sorun yaşayan TÜRSAB'a başvursun

Seyahatlerini tamamen iptal edenlerin sayısının düşük olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Genelde 23 Haziran’a denk gelen tarihlerde tatil alanlardan tarih değişikliği talebi alıyoruz. Bu konuda şu anda bize ulaşmış bir şikayet söz konusu değil. Paket tur alıp ve sorun yaşayanların Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine başvurmaları yeterlidir." diye konuştu.

Erken rezervasyon ile tatil paketi satın alanlara seyahat iptal sigortası yaptırmalarını önerdiklerini anımsatan Bağlıkaya, bu sigorta yapıldığı durumda tatilin başlamasından 3 gün öncesinde müşterilerin seyahati iptal edip paralarını tamamen iade alabildiğini ifade etti.

Paket tur sözleşmeleri

Yürürlükteki Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği gereği paket tur sözleşmesine imza atan tüketiciler, turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödediği bedeli aynen geri alabiliyor.

  • Söz konusu tüketicilerin fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi gerekiyor.

Paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor. Bu durumlarda da sözleşme şartları geçerli oluyor.

15 gün uyarısı!

Bu doğrultuda, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak daha önce erken rezervasyon ile 23 Haziran'da başlayan paket tur satın alan tüketicilerin sözleşmelerini feshetmesi için 15 günü bulunuyor. Ancak tur süresi 23 Haziran'dan önce başlamışsa bu süre daha da kısalıyor.

REKLAM

Uyuşmazlıklarda iki kurum yetkili

Ticaret Bakanlığınca söz konusu sözleşme fesihlerinde bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınıyor.

İllerde "ticaret il müdürlüğü", ilçelerde "kaymakamlık" bünyesinde oluşturulan "tüketici hakem heyetleri" ve illerde "tüketici mahkemeleri" uyuşmazlıkların çözümü için çalışıyor.

Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın (2019 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabiliyor.

BDDK'dan iptal ve izin kararı
EKONOMİ
BDDK'dan iptal ve izin kararı

Dolar güne sakin başladı
EKONOMİ
Dolar güne sakin başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Sağlık raporlarına ilişkin önemli karar
EKONOMİ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Sağlık raporlarına ilişkin önemli karar
Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.