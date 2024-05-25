OYAK 64. Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türkiye'nin köklü kuruluşlarından OYAK’ın 64’üncü Olağan Genel Kurulu tamamlandı.





Üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda yöneten OYAK, açıkladığı yüzde 77,1 nema oranı ile sürdürülebilir getiri sağladı.





OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 470 binden fazla üyesine sağladığı değeri geliştirme ve güçlendirme sorumluluğuyla çalışan OYAK’ın, 2023’ün istisnai piyasa koşullarında planlanan ve bütçelenen tüm stratejik, operasyonel ve ticari hedeflere ulaştığını kaydetti. Erdem, “Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığı, jeopolitik risklerin arttığı, küresel ölçekte ekonomilerin yavaşladığı zorlu bir yıla başarılarımızla iz bıraktık. Son sekiz yılda inşa ettiğimiz dönüşüm ve yapılanma, sürdürülebilir büyüme getirdi” dedi.





Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK, 64’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Ankara’daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen Genel Kurul’da, OYAK’ın nema oranı yüzde 77,1 olarak açıklandı. OYAK, 6 Şubat depremlerinin ülkeyi ve tüm sektörleri etkilediği, jeopolitik risklerin artarak devam ettiği, Türkiye’nin yakın coğrafyasında gerilimin yüksek seyrettiği 2023 yılında üyelerine bir kez daha enflasyon oranının üzerinde nema sağladı.





OYAK, yüzde 77,1 nema oranıyla üyelerine yatırım araçlarının hepsinden fazla getiri sağladı. OYAK’ın nema oranı, yüzde 74,8 ile geçen yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olan altının getirisini geçerken, BİST endeksinin yüzde 36,4’lük getirisini ikiye katladı. Dolar yüzde 57,4, Euro yüzde 63,4 ile OYAK’ın nema oranının çok altında getiri sağladı.





TOPLAM VARLIKLAR 847 MİLYAR TL’YE ULAŞTI





Üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda yöneten OYAK, Türkiye ekonomisi için de değer yarattı. 2023 yılı Faaliyet Raporu’na göre, OYAK’ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 77 oranında artarak 847 milyar TL’ye, konsolide net varlığı da yüzde 71 artışla 332,8 milyar TL’ye yükseldi. OYAK’ın 2023 faaliyet döneminde hasılatı ise yüzde 38 oranında artarak 457,8 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde 4,6 milyar dolar ihracat yapan OYAK Grubu Şirketleri, 2023 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1,81’ini gerçekleştirdi. Grup 2023’te 85,6 milyar TL vergi ödeyerek Türkiye’de toplanan tüm vergilerin yüzde 1,90’ı, kurumlar vergisinin ise yüzde 0,99’unu karşıladı.





YÜKSEK GETİRİ HEDEFİNE ULAŞILDI





OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye’nin büyük deprem felaketiyle başladığı 2023’teki zorluklara rağmen OYAK’ın hedeflerine ulaştığını söyledi. Erdem, “Miras aldığımız ve önemli kazanımlarla bugüne taşıdığımız şanlı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey çalışmak’ düsturu geleceğe uzanan yolda hep kılavuzumuz olacak. 1961’de kurulan OYAK, Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak 62 yıl boyunca hep çalışmış, üretmiş ve paylaşmıştır. Bugün OYAK, inşa ettiği dayanıklı yapının sunduğu çeviklik, esneklik, ölçek ve güç ile bu süre zarfında yurt içi ve yurt dışı piyasaların meydan okumalarını başarıyla yönetmiş, riskleri doğru öngörmüş, fırsatları katma değer üretimini pekiştirmek için ustaca kullanmıştır. OYAK, atılımlarıyla misyonuna hizmet ediyor, üye varlıklarını sürekli geliştirerek refah seviyelerini koruyor.





OYAK, altı kıtadaki faaliyetleri ile ülkemize 2023 yılında da katma değer üretmeyi sürdürdü. Faaliyet alanlarımızın tamamını etkileyen en önemli riskler; küresel enflasyon dalgası ve çevre coğrafyamızda yaşanan jeopolitik olumsuzluklar oldu. Kurumumuz, uyguladığı proaktif portföy yönetim stratejisinin doğruluğunu gördü, faaliyet gösterdiği iş kollarının tamamında hedeflerini gerçekleştirirken güçlü ve sürdürülebilir büyümesini korudu” dedi.





Yüzde 77,1 nema oranı ile OYAK üyelerinin birikimlerinin reel bazda korunduğunu ve yüksek getiri sağlama hedefine ulaşıldığını vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:





“Bu sonuç; OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinde yüksek aidiyet, tutku ve özveri ile görevlerini icra eden 38 bini aşkın çalışanımızın yanı sıra stratejik atılımlarımızın hayata geçmesinde rolü olan yönetim ekiplerimizin değerli katkıları ile elde edildi. 2023’ün istisnai piyasa koşullarında sağlanan bu oranın tüm üyelerimize hayırlı olmasını ve sürdürülebilir şekilde tekrarını dilerim. 2023 yılında üyelerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve sağlanan faydaları güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ederek hep daha fazlasını yapmayı hedefledik. Özetle; altı kıtada faaliyet gösteren, öz kaynağı 10 milyar doları aşan küresel bir Grup olarak özgüvenle ve kararlılıkla çalıştık. Çalışmamızın özünde ise her zamanki gibi 470 bini aşkın üyemize karşı duyduğumuz sorumluluk duygusu yer almaktadır.”





DÜNYA PİYASALARINA YÖN VEREN AKTÖRLER





OYAK Grubu Şirketlerinin dünya piyasalarına yön veren aktörler olduğunu ifade eden Erdem, “OYAK ve Renault ortaklığı ülkemiz otomotiv sanayinin iddialı ve lider katılımcılarından birine dönüştü. Bu ortaklığın Bursa fabrikasında 2027 yılına kadar dört yeni modelinin üretimi planlandı. Böylesi büyük bir yatırımın hayata geçirilmesi, yabancı sermayenin temsilcisi ortağımızın OYAK’a ve ülkemize duyduğu uzun vadeli güveni işaret ediyor” dedi.





Demir-çelik sektörünün öncülerinden olan Erdemir ve İsdemir’in ‘daha iyi bir gelecek için, hedefimiz yeşil dönüşüm’ diyerek sektöre yön veren yol haritasını açıkladığına dikkat çeken Erdem, “Öngörülen kısa dönemli hedefimiz üretilen ham çelik başına karbon emisyonunun en az yüzde 25 oranında düşürülmesidir. Bu doğrultuda Erdemir ve İsdemir’de 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımının 2030 yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bu planımız kapsamında yıllık 1,7 milyon MWh elektrik üretimi kapasiteli güneş enerjisi santralinin kurulumu da yer alıyor” diye konuştu.





Erdem, OYAK Maden ve Metalürji Şirketlerinden Ermaden’in Bingöl-Avnik bölgesindeki demir madeni sahasında 550 milyon dolar yatırımla kuracağı peletleme tesisi, Miilux OY’nin denizaltı çeliği üretimine başlaması gibi yatırım hamleleriyle sektörlerinde dışa bağımlılığı azaltacak, arz güvenliği sağlayacak stratejik adımlarla ülkeye ve sektörlerine katma değer sağladıklarını kaydetti.



