Ekonomi Çip krizi Türkiyeye sıçradı Renaultun ardından Tofaş da üretime ara veriyor
OTOMOTİV

Oyak Renault'un ardından çip krizi nedeniyle Tofaş da üretime ara veriyor

Çip krizi Türkiye'ye sıçradı: Renault'un ardından Tofaş da üretime ara veriyor

Koronavirüs salgının etkisinden kurtulup artan taleple üretimlerini hızlandıran otomotiv sektöründe ortaya çıkan çip krizi Türkiye'de de üretimi etkiliyor. Oyak Renault'un ardından Tofaş da çip tedarikinde yaşanan aksaklık nedeniyle üretimine ara vermek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada üretimin çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası duracağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

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Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

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