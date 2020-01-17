Ekonomi Özbekistanda çok iş fırsatı var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özbekistan’da çok iş fırsatı var

MÜSİAD Ankara Şubesi'nin düzenlediği toplantıda Özbekistan'daki iş fırsatları tartışıldı. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaretin masaya yatırıldığı toplantıda; karşılıklı yatırımları arttırmak için neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Hasan Basri Acar - Alişer Azamhocayev
Hasan Basri Acar - Alişer Azamhocayev

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen Özbekistan'ın yatırım imkanlarının anlatıldığı programda yatırım fırsatları masaya yatırıldı. MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, her ay farklı ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelerek Türk iş insanlarının ihracatları ve yurt dışı yatırımlarını artırmak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Bu kapsamda atacakları adımlara anlatan Acar, "İş insanlarımızla Taşkent'i, Semerkant'ı ve Buhara'yı büyükelçilik öncülüğünde ziyaret ederek hem oradaki tarihimizi yad etmek hem de ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu toplantıları rutin olarak tekrarlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Acar, Ankara'nın "bürokrasi şehri" olarak tanınmasına rağmen önemli bir sanayi kenti olduğuna dikkati çekti.

EKONOMİ DİPLOMASİNE ÖNEM VERİYORUZ

  • Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev de Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasının sevindirici olduğunu belirterek, “Ekonomi diplomasisine ağırlık veriyoruz. Niyetim şu ki bugünkü ziyaretimizde olan iş insanlarını Özbekistan'a götürelim ve yeni işlere imza atılsın” ifadesini kullandı. Azamhocayev, organizasyona katılan iş insanlarını büyükelçiliğe davet etti.

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