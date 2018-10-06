Ekonomi Özbeklerle ticaret2 milyar a yakı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özbeklerle ticaret 2 milyar $’a yakı

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Shukhrat Yıgıtalıev, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti ve ardından iş adamları ile toplantıda biraraya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Shukhrat Yıgıtalıev - Suat Hacısalihoğlu
Shukhrat Yıgıtalıev - Suat Hacısalihoğlu

Siyasi ve ticari ilişkilerin iyiye gittiğinin altını çizen Yıgıtalıev, "Özbekistan-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı. Yeni dönemde ekonomik diplomasiye önem veriyoruz. Özellikle ticaret ve sanayi odalarıyla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Özbekistan'la Türkiye arasında önemli bir trafik oluştu. Eskiden haftada iki uçak varken şimdi haftada 28 sefer yapılıyor. Bu hareketlilik iki ülke arasında yeni fırsatlar ve yeni kapılar açıyor" diye konuştu.

İŞ KÜLTÜRÜNÜZÜ İSTİYORUZ

Yıgıtalıev, büyükelçiliğin kapılarının Türk iş adamlarına sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak, "Türk iş adamlarının iş kültürünü de öğrenmek istiyoruz. Dünyaya kapılarını yeni yeni açmaya başlayan bir ülke için bizim iş dünyamız açısından bunu çok önemsiyoruz" dedi.

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