Ekonomi Özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı

Özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldığını belirterek, "Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal istikranın korunması amacıyla kamu bankalarının kredi erteleme kararının esnaf ve ekonomi için sevindirici olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldıklarına işaret eden Palandöken, "Bu kararı alarak piyasayı rahatlatan yetkililere tüm esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi iletiyorum. Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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