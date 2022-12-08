​Pakistan ile kazan-kazan modeli.

Türkiye ile Pakistan arasında ticarette çok sayıda ürüne karşılıklı imtiyaz getiren ve 10 yıla kadar gümrük vergilerinin sıfırlanmasını öngören anlaşma Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri 'mükemmel' olarak tanımladı. Önal, ticari hacminin ise 1 milyar dolara yaklaştığını, dengenin ise Türkiye lehine döndüğünü bildirdi.

Sedat Önal

130 TÜRK ÜRÜNÜNE İMTİYAZ

Anlaşmayla karşılıklı ticaret ve yatırımları daha da artırmak için ticaretin önündeki engellerin her iki tarafın da çıkarlarını gözetecek ve ekonomilerine zarar vermeyecek şekilde azaltılacağına dikkat çeken Önal, ticareti kolaylaştıracak ilave adımların atılacağını söyledi. Önal, "Anlaşma kapsamında, ticaretimizdeki payı 18,2 milyon dolara tekabül eden ağırlıklı olarak sanayi hammaddesi niteliğindeki toplam 261 üründe Pakistan tarafına imtiyaz tanındı. Bizim de ticaretimizdeki payı 59 milyon dolar olan ağırlıklı olarak sanayi malı niteliğindeki 130 üründe imtiyaz almamız söz konusu” dedi.

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Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre ise “Burada da kotalar çerçevesinde değiş tokuş ve yine 10 yıla kadar uzanan bir takvim dahilinde Gümrük Vergilerinin sıfırlanması söz konusudur” bilgisini verdi.