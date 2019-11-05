Ekonomi Pakistan tazminattan kurtuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pakistan tazminattan kurtuldu

Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ile Pakistan arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle çözüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türk Karkey şirketiyle aralarındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle çözüldüğünü açıkladı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türk Karkey şirketiyle aralarındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle çözüldüğünü açıkladı.

Haberi sosyal medyadan duyuran Pakistan Başbakanı İmran Han “Pakistan Adalet Hareketi (PTI) hükümeti, Erdoğan’ın desteğiyle Karkey anlaşmazlığını dostane bir şekilde çözdü ve Uluslararası Yatırım Anlaşmalarının Çözüm Merkezi (ICSID) tarafından getirilen 1,2 milyar dolarlık cezadan tasarruf etti.” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN GEMİLERİNE EL KOYULMUŞTU

  • Pakistan’la Karkey arasındaki dava, 2012’de Pakistan’ın Karkey’e ait 2’si yüzen elektrik üretim gemisi olmak üzere 4 gemiye yolsuzluk soruşturması çerçevesinde el koymasına dayanıyor. Kararı “Türkiye ile Pakistan arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” ihlali olarak değerlendiren Karkey, Dünya Bankası çatısı altındaki ICSID’e gitmişti. ICSID, Pakistan’ı, anlaşmanın ihlali ve faizleri gerekçe göstererek 845 milyon dolar para cezasına mahkum etmişti. Geçen sürede Pakistan’ın ödeme yapmaması üzerine, faiz ve hukuki harcamalarla ceza 1,2 milyar dolara çıkmıştı.

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