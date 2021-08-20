Pandemi stresinde evi kumsal bejine boyadık

Polisan Holding, yılın ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırarak 786 milyon liraya, net karını yüzde 162 yükselişle 80 milyon TL’ye ulaştırdı. Polisan Holding’in yatırım planlarını ve Kovid-19 sürecinde tüketici taleplerini değerlendiren Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, “Evde kaldığımız pandemi sürecinde stresi odaları boyayarak attık. 540 bin ton üretim kapasitesiyle şu an Avrupa’nın en büyüğüyüz. Türkiye’nin boya tüketimi 600 bin ton” dedi.

Dış cepheye Bahama beyazı

Son dönemde göz yormayan, sakinlik ve dinginlik hissi veren renklerin daha çok tercih edildiğine dikkat çeken Hacıkamiloğlu “İç cephede ülkemizde en çok tercih edilen rengimiz ‘ Kumsal Beji’ , dış cephede de ‘Bahama Beyazı’ oldu” dedi. İç dekorasyonda doğaya özlemin ön planda olduğunu vurgulayan Hacıkamiloğlu, “Bu sezon mavi, yeşil, sarı gibi doğadan ilham alan renkler çok tercih ediliyor” diye konuştu.

Hammadde zorluğu fiyatlara % 40 yansıdı

Pandemi sürecinde hammadde temininde sıkıntılar yaşandığını belirten Hacıkamiloğlu, konteynır bulmanın da güçleştiğini, bu durumun fiyatları yüzde 40 artırdığına işaret etti. Söz konusu ürünlerde dışa bağımlılığa dikkat çeken Hacıkamiloğlu, kimyada 5 milyar dolar ihracat, 11 milyar dolar ithalata işaret etti. Büyük önem verdikleri Ar-Ge’de ise 21 proje yürütüldüğünü söyleyen Hacıkamiloğlu, cari açığı aşağı çekecek ürünlere ağırlık verildiğini bildirdi.

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Mehmet Hacikamiloğlu

KİMYA VE LİMANA 186 MİLYON LİRA YATIRIM

Boya dışında, kimya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul sektörlerindeki iştirakleriyle de öne çıktıklarını anlatan Mehmet Hacikamiloğlu “Sunta, MDF, kontrplak, formika reçineleri, cam yünü ve taş yünü reçineleri, melamin, üre ve fenol bazlı reçineler konusunda pazar payımız yüzde 40. Mart 2021’de yeni reçine fabrikamızın temellerini attık ve tesis Nisan 2022’de devreye alınacak. Bunun için 5 milyon Euro yatırım yapacağız. Böylece reçine grubunda yılda 150 bin ton olan kapasitemiz yüzde 30 artacak. Liman yatırımımız da olacak. Kimya ve limana toplam 186 milyon liralık yatırım yapacağız” açıklamasında bulundu.

YEŞİL MUTABAKAT SOLVENTİ BİTİRİYOR

Avrupa Birliği’nin iklim kriziyle mücadele için anlaştığı Yeşil Mutabakat’a ilişkin bir soru üzerine Hacıkamiloğlu, Polisan Kansai Boya ürünlerinin yüzde 90’ının sürdürülebilirliğe katkısı yüksek ürünlerden oluştuğuna işaret ederek, “Ürünlerimizin yüzde 90’ı su bazlı, yüzde 10’u solvent. Dolayısıyla ahşap mobilya ve metal boyaları halen solvent bazlı. Bunları da ya su bazlı yapacağız ya da üretimini durduracağız. Avrupa’da bazı ülkelerde bu oran yüzde 50-50. Dolayısıyla bu anlamda AB’nin önündeyiz” dedi.