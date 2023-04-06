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Ekonomi

Para piyasalarına 1,5 trilyon dolar giriş olacak

Barclays analistlerine göre halihazırda ciddi fon girişi yaşanan, repo ve bono gibi devlet menkul kıymetlerine yatırım yapan para piyasası fonlarına gelecek yıl 1,5 trilyon dolar giriş olacak.

10:57 . 6/04/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

İngiliz bankası analistlerine göre bankacılıktaki güven krizi sonrası kredi riski bulunmayan para piyasalarına fon akışı büyük boyutta devam edecek.


Barclays tahminlerine göre halihazırda ciddi fon girişi yaşanan, repo ve bono gibi devlet menkul kıymetlerine yatırım yapan para piyasası fonlarına gelecek yılda 1,5 trilyon dolar giriş yaşanacak.

Bloomberg'te yer alan habere göre; Barclays’in para piyasaları stratejisti Joseph Abate yayımladığı notta, “Para piyasası fonlarına net girişlerin keskin bir şekilde artmasını bekliyoruz. Banka çöküşlerine ilişkin endişeler ortadan kaybolmaya başlamış gözükse de mevduat tabanına yönelik riskler dikkat çekiyor. Kurumsal yatırımcılar 250 bin dolar üzeri mevduatları için aldıkları risklerin yeterince tazmin edilmediğini fark ettiler” değerlendirmesini yaptı.


ABD’de bazı bölgesel bankaların çökmesinin ardından mevduat sigorta fonunun 250 bin dolara kadar olan mevduatları sigortalaması eleştirilmişti. Mevduatlar üzerinden taşınan bu risk para piyasası fonlarına son dönemde ciddi bir girişi tetiklemişti.

Tüm para piyasası fonlarında park edilen paranın miktarı geçtiğimiz 29 Mart itibarıyla 5,2 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükselmişti.




#Para piyasaları
#Barclays
#Repo
#Bono
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