Para piyasalarına 1,5 trilyon dolar giriş olacak

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İngiliz bankası analistlerine göre bankacılıktaki güven krizi sonrası kredi riski bulunmayan para piyasalarına fon akışı büyük boyutta devam edecek.
Bloomberg'te yer alan habere göre; Barclays’in para piyasaları stratejisti Joseph Abate yayımladığı notta, “Para piyasası fonlarına net girişlerin keskin bir şekilde artmasını bekliyoruz. Banka çöküşlerine ilişkin endişeler ortadan kaybolmaya başlamış gözükse de mevduat tabanına yönelik riskler dikkat çekiyor. Kurumsal yatırımcılar 250 bin dolar üzeri mevduatları için aldıkları risklerin yeterince tazmin edilmediğini fark ettiler” değerlendirmesini yaptı.
Tüm para piyasası fonlarında park edilen paranın miktarı geçtiğimiz 29 Mart itibarıyla 5,2 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükselmişti.