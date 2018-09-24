Ekonomi Paramızı alamıyoruz deyip İrandan çekildi
OTOMOTİV

Volvo İran'dan çekildi

'Paramızı alamıyoruz' deyip İran'dan çekildi

İsveç kamyon imalatçısı Volvo, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ödemelerini alamadıkları için bu ülkedeki kamyon montaj tesisinin faaliyetini durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Volvo sözcüsü Fredrik Ivarsson bugün yaptığı açıklamada, Volvo'nun İran'a gönderdiği kamyon parçaları karşılığında ödeme yapılmadığını, dolayısıyla bu ülkede çalışmama kararı aldıklarını söyledi.

Bu gelişme, enerji ve bankacılık sektörlerinin tersine, Avrupalı şirketlerle sözleşmeler yapabilen İran otomotiv sektörü için bir darbe oldu.

'İran'da bankacılık sistemi çalışmıyor'

Ivarsson telefonla yaptığı açıklamada, "Bu yaptırımlar ve ABD'nin getirdiği başka şeyler yüzünden. İran'da bankacılık sistemi çalışmıyor. Paramızı alamıyoruz. Dolayısıyla şimdilik İran'da çalışmıyoruz" dedi.

  • Amerikan yaptırımlarından önce Volvo, İran'ı Körfez bölgesi ve Kuzey Afrika'ya dönük ana ihracat üssü yapmak istediğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği, kendi şirketlerini korumak için bir yasa çıkardı ancak yaptırımlar bankaların İran şirketleriyle iş yapmalarını engelliyor. Bunun nedeni de ABD'nin, bu tür işlemleri yapan bankaları kendi finans sisteminden dışlayabilmesi.

Saipa Diesel ile ortaklık bozuldu

Volvo, İran'ın ikinci büyük otomobil imalatçısı SAIPA'nın bünyesindeki Saipa Diesel ile işbirliği yapıyordu. Saipa Diesel, İsveç'ten gönderilen montaj setlerini kullanarak Volvo'nun ağır yük kamyonların montajını İran'da gerçekleştiriyordu.

Bir Saipa Diesel yetkilisi, yaptırımlar nedeniyle Volvo Trucks şirketinin ortaklık anlaşmasına son verdiğini doğruladı.

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