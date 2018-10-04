Ekonomi Parisin yenileri 2019da Türkiyede
OTOMOTİV

Paris’in yenileri 2019’da Türkiye’de

Paris’te ilk kez sahneye çıkan yeni modeller Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. 2019’da Türkiye’de olması planlanan yeni modeler arasında Mercedes B Serisi ve güçlü SUV’lar dikkatleri üzerine çekiyor.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Paris Fuarı’ndaki yeni modeller önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak.
Paris Fuarı’ndaki yeni modeller önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak.

Avrupa’da yılın en büyük otomobil buluşması olan Paris Fuarı’ndaki yeni modeller önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak. Lüks modellerden SUV’lara, hibritlerden küçük otomobillere kadar çok farklı sınıflardan araçlar 2019’dan itibaren ülkemiz pazarında satılacak.

MERCEDES A VE B SERİSİ 2019’DA TÜRKİYE’DE

Fuarın dikkat çeken markalarından Mercedes, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda tamamen yenilediği B-Serisi, marka tarihinin en fazla satılan SUV ailesinin en yenisi GLE ve Mercedes-AMG markasının yeni giriş modeli A 35 4MATIC’in dünya lansmanlarını gerçekleştirdi. Türkiye pazarının sınıfındaki önemli oyuncularından olması beklenen A Serisi Sedan da fuarın ilgi çeken modellerinden oldu. Fuarda sahneye çıkan A Serisi Sedan önümüzdeki yıl şubat, B Serisi’yse mart ayından itibaren ülkemizde satışa çıkacak. Her iki model de Alman markanın Türkiye’deki önemli silahlarından olacak.

  • SPORTİF KODİAQ RS YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
  • Paris’te markanın ilk RS SUV modelinin örtüsünü kaldıran Skoda, Kodiaq modelinin sportif yönünü, farklı bir tasarım ve performanslı bir versiyonla vurguladı. Kodiaq RS modelinde, aracın dinamik özelliklerinin altını çizen araç 240 beygir güç üreten 2.0 lt dizel motoruyla da ön plana çıkıyor.

LEXUS RC COUPE SAHNEDE

Premium otomobil üreticisi Lexus, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na birçok yenilikle katılarak şov yaptı. Lexus, bu yılki fuarda yeni Lexus RC coupe’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. RC’nin yanı sıra tamamen yenilenen lüks sedan ES’nin Avrupa prömiyerini de yapan Lexus, Paris’te yeni crossover modeli UX’i ve limitli üretime sahip olacak süper coupe LC’nin Yellow Edition versiyonunu sergiledi.

ÖN TALEPLER ALINMAYA BAŞLADI

Fuarın ev sahibi markalarından Peugeot, 508 SW modelini ilk kez 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda halkla buluşturdu. Peugeot, First Edition adı altında sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyon da fuarda tanıtıldı. Benzersiz tasarım unsurlarıyla bu özel versiyon fuarla birlikte Avrupa pazarında online sipariş imkanıyla satılmaya başlandı. Toyota yeni Supra’nın ilk 900 adedinin Avrupa ön satışını da Paris Otomobil Fuarı’nda başlattı.

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Ferrari’den nostalji rüzgarı

Ferrari’nin Monza SP1 ve SP2 modelleri Paris Otomobil Fuarı’nda otomobil severlerin karşısına çıktı. Bu iki özel otomobil, 50’li yıllardaki Ferrari modellerinden ilham alınarak tasarlandı. Eşsiz bir süper spor deneyimi sunan Ferrari Monza SP1 ve SP2, çok özel müşteriler ve koleksiyonerlere hitap eden ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor.

  • Dacia’nın 1,3 Motoru gün yüzüne çıktı
  • Dacia, Paris Otomobil Fuarı’nda yeni motorunu tanıttı. Avrupa’nın en çok satan 5. markası unvanını da kazanan Dacia, yeni 1,3 TCe 130 beygir ve 150 beygir motorlarla iddiasını artırmayı planlıyor. 4x4 versiyonlarda benzinli motor lansmanı ise 2019 yılı ortasından itibaren gerçekleştirilmek üzere planlanıyor.

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