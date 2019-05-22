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Ekonomi Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi! Patates fiyatları ne kadar?

Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi

Türkiye'nin önde gelen patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde hasatla birlikte ürünün tarladaki fiyatı kilogram başına 1,4 liraya geriledi.

Haber Merkezi AA
Patateste artan üretimle birlikte fiyatlar da geriledi.
Patateste artan üretimle birlikte fiyatlar da geriledi.

Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlemez, yaklaşık 70 bin dekar alanda patates tarımı yapılan ilçede bereketli bir hasat sezonu yaşandığını ifade etti.

İlçede üretilen patateslerin ülke genelindeki satış noktalarına gönderilmeye başlandığını aktaran Dinlemez, artan üretimle birlikte fiyatların da gerilediğine işaret etti.

Hasat öncesi patatesin toptan satış fiyatının kilogram başına 2,8 lira olduğunu, hasatla birlikte hızlı bir gerileme yaşandığını anlatan Dinlemez, "Hasatla birlikte tarlada fiyat 1,4 lira seviyelerine kadar geriledi. Hazır torbalı ürünlerde de piyasa 1,8-2 lira arasında oluşuyor. Tüketici açısından gayet uygun bir fiyat ama üreticimiz daha da düşmesinden endişe duyuyor. Patatesfiyatlarındaki bu dalgalanmaya müdahale edilmesini istiyoruz. İnşallah tarlada daha fazla fiyat düşüşü yaşanmaz. Aksi takdirde üretici, patatese küsebilir." dedi.

Mehmet Dinlemez, patates üreticileri olarak tarlada düşen fiyatların rafa da aynı şekilde yansımasını umut ettiklerini de sözlerine ekledi.

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