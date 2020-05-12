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Ekonomi Patateste fiyat düşecek korkusu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu

Patateste fiyat düşecek korkusu

Turfanda patates hasadının gecikmeli olarak geçtiğimiz hafta başladığı Adana’da üretici tarlada kilogramı 2 lira 20 kuruştan satılan patatesin fiyatının 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeli.

Haber Merkezi İHA
Bu yıl 68 bin dekar alana ekilen erkenci patates için hasat başladı.
Bu yıl 68 bin dekar alana ekilen erkenci patates için hasat başladı.

Adana’da bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle Nisan ayının başlarında başlaması gereken turfanda patates hasadı Mayıs ayının ilk haftasına kadar geriledi.

Bu yıl 68 bin dekar alana ekilen erkenci patates hasadına başlayan çiftçiler Türkiye’deki patates üretiminin yüzde 5’ini karşılayarak bütün illere patates sevkiyatı yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri 50 kiloluk torbalara doldurdu.

Rekoltenin geçen yıllara göre yüzde 45 düştüğü öğrenilen patatesin fiyatı da tarlada 2 lira 20 kuruştan alıcı buluyor.

Ancak tarlada 2 lira 20 kuruştan alıcı bulan patates özellikle marketlerde kilosu 5 liradan satılıyor. Pazarlarda ise patatesin kilosu 3.5-4 liradan satıldığı öğrenildi. Üretici Fuat Polat, tarlayı kiraladıklarını iki ortak olduklarını hasadın kötü olmadığını tarlada patatesi sattıklarını belirterek, "Patatesi şimdilik tarlada kilosu 2 lira 20 kuruştan sattık. Ancak virüsten dolayı satışlar sınırlı olduğu için önümüzdeki haftalarda patatesin kilosunun tarlada 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeliyiz. Şuan maliyetini kurtarıyor ancak kilosu 1.5 liraya ve daha aşağıya düşerse bu fiyat maliyeti kurtarmaz" dedi.

Polat, patatesi yetiştirip hasat edenin ve en büyük emek harcayanın çiftçi olduğunu ancak bu üründen hep aracıların para kazandığını kaydetti.

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