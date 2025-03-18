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Merkez Bankası üç ödeme şirketinin faaliyetlerini durdurdu

Merkez Bankası üç ödeme şirketinin faaliyetlerini durdurdu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:4818/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Açıklamayı Merkez Bankası yaptı
Açıklamayı Merkez Bankası yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara)'nın faaliyet izinleri durdurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür.

Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;
30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında
idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.

28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise Pay Fix’in 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.

Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27’nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı
TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur."


#TCMB
#Pay Fix
#Aypara
#İninal

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