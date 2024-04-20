Pazar yeri kanunu değişiyor

Yeni düzenleme, önümüzdeki hafta Meclis gündemine alınacak. Yer tahsis ücretlerinin enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Belediye pazar yeri işgaliye ücretleri değişiyor. Ticaret Bakanlığı'nın Meclis'e havale ettiği perakende ticaret yasa teklifinde, pazar yerlerinde pazarcı esnafından alınan yer tahsis ücreti de yeniden düzenlenecek.

Düzenleme, pazar yerlerinin kiralanması, düzenlemesi, ihaleye çıkarılması ve alt kiracılık ilişkilerini tahkim edecek. Bu kapsamda pazar yerini belediyenin açtığı ihaleye girerek kiralayan şahısın kazancıyla, alt kiracı olarak ihaleyi kazanan şahıstan kiralayan kişin kazancı da yeniden belirlenecek.