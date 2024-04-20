Pazar yeri kanunu değişiyor

Yeni düzenleme, önümüzdeki hafta Meclis gündemine alınacak. Yer tahsis ücretlerinin enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Belediye pazar yeri işgaliye ücretleri değişiyor. Ticaret Bakanlığı'nın Meclis'e havale ettiği perakende ticaret yasa teklifinde, pazar yerlerinde pazarcı esnafından alınan yer tahsis ücreti de yeniden düzenlenecek.
KİRACILIK İLİŞKİLERİ MASADA
Düzenleme, pazar yerlerinin kiralanması, düzenlemesi, ihaleye çıkarılması ve alt kiracılık ilişkilerini tahkim edecek. Bu kapsamda pazar yerini belediyenin açtığı ihaleye girerek kiralayan şahısın kazancıyla, alt kiracı olarak ihaleyi kazanan şahıstan kiralayan kişin kazancı da yeniden belirlenecek.
YER ÜCRETİ ARTACAK
Düzenlemeden, 80 bin esnaf etkilenecek. Esnaf ve sanatkarlar arasında yüzde 4'lük paya sahip olan pazarcı esnafında tahsis edilen pazar yeri ücretleri bu kapsamda değişecek. Teklifle, pazar yerlerinden belediyelerin aldığı yer tahsisi ücretinin yanı sıra vergilendirme oranında artırılacak. Bu çerçevede, yer tahsis ücretlerinin enflasyon oranında artırılması bekleniyor.