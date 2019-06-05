Pazaryeri siteleri markalaşma lideri

Destek Patent firmasından edinilen bilgilere göre, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) 5 yıllık verilerini analiz eden şirket, Türkiye’de markalaşma hakkında önemli bilgileri topladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 120 bin marka başvurusu gerçekleşti. Bu veri, 2018 yılında neredeyse 5 dakikada 1 marka başvurusu yapıldığını gösteriyor.

İLK SIRADA İSTANBUL

Son 5 yılda marka başvurularında ilk sırada İstanbul yer alırken, ikinci sırayı Ankara aldı. Ankara’yı sırasıyla İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Analizde en çok marka başvurusu yapılan sektörün, alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri ve satış mağaza hizmetleri olduğu görüldü. Bu sektörü sırasıyla, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, geçici konaklama hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri, giyim ve inşaat hizmetleri takip etti.