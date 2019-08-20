Ekonomi Perakende satış hacmi yükselişte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Perakende satış hacmi yükselişte

Perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre %2,3 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamı ciro endeksi de, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Perakende satış hacmi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Haziranda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 artış kaydetti.

'TAKVİM ETKİSİ ARINDIRILMIŞ' AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla ise perakende satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 düştü. Bununla birlikte söz konusu TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciroları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende cirolar da, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 14,6 yükseldi.

  • Toplam cirolar yüzde 12,3 arttı
  • Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilerin detaylarına bakıldığında söz konusu dönemde sanayi sektöründe ciro yüzde 13,9 arttı. İnşaat sektöründe yüzde 26,8 azalan ciro, ticaret sektöründe ise yüzde 15,1 artış kaydetti. Yine hizmet sektöründe de cirolar yüzde 22,4 yükseliş kaydetti.

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