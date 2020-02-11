Perakendeciliğin yükselişi

Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2020 raporuna göre en büyük (toplam gelir anlamında) 250 perakende şirketi 2018’de toplam 4,74 trilyon dolar gelir elde etti. Listede yer alan şirketlerin perakendeden elde ettikleri yıllık gelir ise ortalama 19,0 milyar dolar oldu. Türkiye’yi yıllardır raporda temsil eden BİM ve geçen yıl listeye ilk defa giriş yapan A101 bu yıl da listede yer alarak bir başarıya daha imza attılar.

YÜZDE 22’LİK BÜYÜME

Hande Yılmazkaya

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, “Türkiye’den iki şirket 2018’de yaşanan ekonomik yavaşlama ve TL’de yaşanan değer kaybına rağmen Dünyanın en büyük perakende şirketleri arasında yer almaya devam etti. BİM 2013-2018 yılları arasında yüzde 22,2’lik büyüme elde etti ve listede 157. sırada yer aldı. Geçen yıl listeye giriş yapan A101 ise 4,1 milyar dolar gelir elde ederek 241. sıraya yerleşti ve en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olarak geçen yılki konumunu korudu” dedi.

E-TİCARET YİNE YÜKSELİŞTE

Dünyanın en büyük ilk 250 perakende şirketinin 88’i Avrupa’dan listeye girerken, bu şirketler listenin yüzde 34,4’ünü oluşturdu. ABD’li şirketlerin ortalama gelir büyüklüğünün ise 27,6 milyar dolara ulaşması dikkat çekti. En hızlı büyüyen 50 şirketin son 5 yılki büyüme ortalaması yüzde 19,4 ile 250 şirketin yüzde 5 olan ortalama büyümesinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu büyümedeki en önemli faktör E-ticaret’teki büyüme olarak öne çıktı.

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İlk 10 yerini korudu

Geçen yıl listede ilk 10’da yer alan perakendenin en güçlü markaları, bu yıl da listedeki konumunu korudu. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin büyüme oranı bu yıl listede yer alan ilk 250 perakendecinin büyüme oranını aşarak, toplam perakende satış gelirine yüzde 32,2 oranında katkıda bulundu. En büyük 10 perakendecinin bileşik net kâr marjı bir önceki yıla göre 0,5 puan daha arttı. Tüm liste içerisinde hem listeye giren şirket sayısı (136) hem de ortalama gelir (23,2 milyar dolar) açısından öne çıkan sektör ise hızlı tüketim oldu. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren 136 şirket, toplam gelirin %66,5’ini oluşturdu.

Ticaret savaşlarına rağmen

Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım ise;, “2019 yılında tüketicilerin beklentilerini tahmin etmek hiç olmadığı kadar önem kazandı. Dünya ticaretindeki ülkelerin uyguladığı korumacı politikaların, düşük enflasyon ve borçlanma maliyetleri ortamının devam etmesi bekleniyor. Ancak düşük borçlanma maliyetlerine rağmen, işsizliğin azaldığı ülkeler dahil olmak üzere düşük maaş artış oranları ve buna bağlı tüketici harcamalarındaki zayıflık nedeniyle yatırım harcamaları nispeten zayıf kalacak ve ekonomik büyüme dünya genelinde kısıtlanacaktır” diye konuştu.