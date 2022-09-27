Performansa göre ihracat desteği

Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı dün yapıldı. Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ arasında protokolü imzalanan prefinansman modeli yakın zamanda hayata geçirilecek. Tanıtımda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hali hazırda sağlanan destekler ile artan ihracatı gördükçe mutlu olduklarını ve yeni projeler için vites artırdıklarını ifade etti. Bakan Muş, firmaların temelden başlayarak bir dünya markası haline gelmelerine kadar pek çok aşamada yanlarında olduklarını belirtti. Muş, model hakkında şu bilgileri verdi:

DESTEKLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

“İhracata yönelik mevcut ve yeni destek programlarımızı bütüncül olarak tek bir çatı altında birleştirdik. Yürürlüğe giren yeni mevzuat ile ihracatçılarımızın; uluslararası rekabetlerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara açılmaları ve etkin tanıtım faaliyetleri yaparak iş bağlantıları kurmaları, bu pazarlarda daha çok tutunmaları, dağıtım kanalları kurmaları ve pazar paylarını artırmaları, teknoloji transferi gerçekleştirmeleri, tasarıma dayalı, küresel markalı ürün ihracatı gerçekleştirmeleri konularında iyileştirmeler yaptık ve bu desteklerimizi güçlendirdik.”

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ZİNCİR MAĞAZALARA YURT DIŞI İMKANI

Yeni oluşturdukları ‘Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği’ kapsamında ihracat ile yeni tanışan veya ihracat yapan ancak gelişime ihtiyaç duyan firmaların alacakları danışmanlıkları destekleyerek, yurt dışı pazarlara girişte daha stratejik bir şekilde hareket etmelerini sağlayacaklarını kaydeden Muş, “Öte yandan, perakende sektörüne yönelik olarak kurguladığımız çok kanallı zincir mağaza desteğimiz ile mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmalarımızın yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümelerini ve ihracatlarını artırabilmelerini amaçlıyoruz. KOBİ’lerimizin ihracatımızda daha önemli bir rol oynamaları için hayata geçirilen ihracat konsorsiyumları desteği ile ortak hareket ederek ürünlerini küresel pazarlara daha organize şekilde pazarlamalarını ve ihraç etmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

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E-İHRACATA TÜRK ÜRÜNÜ ŞARTI

Şirketleri e-ihracata yönlendirmek amacıyla pek çok yeni desteği hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Muş, “Desteklerimizi, potansiyeli yüksek pazarların e-ticaret koşullarını göz önüne alarak, farklı iş modellerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladık. Bu kapsamda e-ihracat desteklerine konu ürünlerin Türk markası olması veya Türkiye’de üretilmiş olması şartını arıyoruz. Böylelikle, e-ihracatımızı artırırken Türk ürünlerinin bilinirliğini de artıracağız” şeklinde konuştu.

Kefalet sistemine 20 banka katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayında 20 bankanın ortaklığıyla İGE A.Ş.’nin sermaye yapısının güçlendirildiğini dile getirdi. Muş, “Hâlihazırda bankaların kefalete ilişkin protokollerinin imza süreci başladı ve en kısa sürede bu bankalarımızın kefalet sistemi içerisine dâhil olmasını öngörüyoruz. Böylelikle, kredibilitesi olan ancak teminat sorunu yaşayan, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımız için İGE A.Ş. finansmana erişimi daha da kolaylaştırdı. Kefalet sorununa çözüm bularak firmalarımızın krediye erişim işlemlerini hızlandırdı” diye konuştu.

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