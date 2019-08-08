Ekonomi Petkim ilk 6 ayda 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petkim ilk 6 ayda 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti

Petkim'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya yükseldi. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 890 milyon liraya oldu.

Haber Merkezi AA
Petkim
Petkim

Petkim'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 890 milyon liraya yükseldi.

SOCAR Türkiye iştiraki entegre petrokimya şirketi Petkim'in 2019'un ilk yarısına ait finansal sonuçları açıklandı.

  • Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Petkim'de bu yılın ilk yarısında üretimde tüm zamanların rekor seviyesine ulaşıldı. Petkim'in bu dönemdeki net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar lira oldu.

Petkim'in bu yılın ilk yarısındaki FAVÖK'ü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 890 milyon liraya yükseldi. Diğer yandan şirketin net karı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 9 azalarak 439 milyon lira oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde yapılan planlı bakımın ardından üretim performansı artan Petkim, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 100 kapasiteye ulaştı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, üretim seviyelerini rekor düzeye taşıyacak bir strateji izlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılı Petkim’de dijital dönüşümün meyvelerini aldığımız bir yıl oluyor. Dijitalleşme ekibimiz şu ana kadar 40’ın üzerinde proje yürüttü. Bu projeleri makine öğrenmesi, yapay zeka, görüntü tanıma, robotik süreç otomasyonu gibi teknolojileri kullanarak gerçekleştirdik. Etilen Fabrikamızda uyguladığımız Etilen Fırın Optimizasyon Modeli (EFOM) Projesi bunlardan sadece biri. Bu proje sayesinde eskiden haftada bir kez yapılan 8 fırın çalıştırma senaryosu yerine artık her 15 dakikada bir 54 milyar senaryo üretebiliyoruz. Bütün bu senaryolarda Petkim için en uygun ve en verimli senaryoyu seçerek hayata geçiriyoruz. Bu projelerin faydalarını finansal sonuçlarımızda somut olarak görüyoruz. Petkim’in geneline yaymayı amaçladığımız projelerimizle Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın en dijital şirketi olma yolunda adım adım ilerliyoruz."

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Mammadov, geçen yıl ekimde açılan ve test çalışmaları tamamlanan STAR Rafineri'den 2019'un ilk yarısında 260 bin ton ham madde aldıklarını kaydederek, "Orta vadede ham maddemizin tamamına yakınını karşılamayı hedeflediğimiz STAR Rafineri’yle sağlanan sinerji, önümüzdeki dönemde verimliliğimizi daha da artıracak" değerlendirmesinde bulundu.

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