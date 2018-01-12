Petrol 70 doları aştı

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı Aralık 2014`ten bu yana ilk defa 70 doların üzerine çıktı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1,8 değer kazanarak 64,76 dolarla 8 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

Uzmanlar, ABD'nin haftalık ham petrol stoklarında ve üretiminde düşüş görüldüğüne işaret ederek, bunun petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtti.

Uzmanlar ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasını bu yılın sonuna kadar uzatma kararının orta dönemde küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak petrol fiyatlarının yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil azalmıştı. Piyasa beklentisi, stokların 3,9 milyon varil azalması yönündeydi.

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EIA verileri, ayrıca, geçen hafta ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuk hava nedeniyle ülkenin ham petrol üretiminin günlük ortalama 290 bin varil azalarak sert düşüş kaydettiğini ve günlük ortalama 9,49 milyon varile gerilediğini göstermişti.

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