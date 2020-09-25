Petrol cazibesini kaybetti sıra elektro devletlerde

Yeni düzen, elektrik fiyatlarının birkaç büyük aktör tarafından değil rekabet tarafından belirlenmesini sağlayabilir.

20’inci yüzyılın ana kaynağı olan ve dünya jeopolitiğini şekillendiren hatta şarkılara konu olan yegane madde petrol son günlerde tüm cazibesini kaybetti.

Dünya yeni bir düzene geçiş yaparken yaşanan küresel koronavirüs pandemi ile birlikte petrole talep yüzde 20 oranında düştü ve bu sebeple fiyatlar çakıldı.

Eski dünya düzenine dönmenin artık pek mümkün olmadığı kanaatinde olan analistler bugünün petrol devletlerinin yeni enerji sistemlerine nasıl uyum sağlayacağı konusunda fikir sahibi değiller.

Clash Report'ta yer alan analize göre, bugün dünyanın gayrisafi hasılasının yüzde 8’ini ve yaklaşık 900 milyon nüfusunu oluşturan petrol-devletler bu geçiş dönemini zor bir süreçle atlatacak gibi görünüyor. Söz konusu devletlerin petrole talep azaldıkça kısır bir ekonomik mücadeleye girişileceği öngörülmekte.

EKONOMİ Libya'nın petrolünü Türkiye çıkaracak: Türkiye, Libya’nın yeniden inşası için harekete geçti

İklim değişikliği gözetilmeye başlandı

Petrol-devlet olarak adlandırılan devletlerin başında gelen Suudi Arabistan, bütçesini dengelemek için varil başına 80 dolara kadar satış gerçekleştirebilirken şimdilerde bir varil petrol 40 dolar civarında değer buluyor.

Bu tablonun en önemli sebeplerinden biri de artık devletlerin yeni enerji kaynağı arayışlarına yönelmeleri ve diğer taraftan iklim değişikliğini gözetir hale gelmeleri.

Avrupa Birliği iklim değişikliği ile mücadele için 880 milyar dolarlık koronavirüs kurtarma planının yüzde 30’unu ayırmakta ve sera gazı emisyonlarının yüzde 55 azaltılmasını hedeflemekte.

REKLAM

Fakat bu paradigma değişikliğinden olumsuz etkilenecek petrol-devletlerde ekonomik istikrarsızların yaşanması yeni bir tehdit olarak ön görülmekte.

DÜNYA Alman Profesör Nele Matz-Lück'ten Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği: Meis Adası üzerinden sınır çekilemez Atina'nın lehine çıkmaz

İstikrarsızlığa sürükleniyor

Petrol kullanımının çoğunlukta olduğu metropollerde yılda 4 milyondan fazla insanın fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan kirlilik dolayısıyla öldüğü düşünüldüğünde yeni sistem daha temiz bir hava vaat ediyor.

Bir diğer petrol devleti olan Venezuela'da petrol üzerinden oluşan yeni dengelerden etkilenerek siyasal ve ekonomik anlamda olumsuz etkilenerek istikrarsızlığa sürükleniyor.

Tüm bunların dışında yeni bir enerji sisteminin baş araçları olan güneş ve rüzgar enerjisi, yenilebilir elektrik enerjisi gibi enerji kaynakları bugün arzın yüzde 56’ini oluşturabiliyorken 2035’te yüzde 25’ini ve 2050 yılınan kadar yaklaşık yüzde 50’sini kapsayacağı öngörülmekte.

EKONOMİ Çin'le swap anlaşması kapsamında ilk işlem: VakıfBank ve ICBC Turkey’den Çin ile dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkanı getirildi

Büyük reformlar hayati önem taşıyor

Yeni enerji sistemlerinin uzun vadede politik anlamda istikrar sağlaması beklenirken yanı sıra iklim değişikliğinin kaosundan kaçınılacağı umuluyor.

Yeni süreçte petrol-devletlerin büyük reformlara uğramaları hayati önem taşıyor. ancak bu da kaynak sıkıntısını beraberinde getiriyor. Petrol devletleri ekonomi ve enerji sistemlerini değiştirebilmek için gerekli kaynağı ek vergiler üzerinden sağlamak mecburiyetinde olması siyasal temsil düzenlerini de demokrasi doğrultusunda evirme potansiyeli doğuruyor.

Varolan rekabet ortamı bunun en önemli sağlayıcısı olabileceği düşünülüyor böylece fiyatlar birkaç büyük aktör tarafından değil rekabet tarafından belirlenebilecek.

OYNAT 12:28 Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin Dünyanın en büyük radyo teleskopunu, en uzun hızlı tren hattı ağını kuran, uzaya ilk kuantum iletişim uydusunu gönderen, kuantum interneti kurma yolunda hızla ilerleyen Çin, klonlama, embriyo ve kök hücre, virüs araştırmalarında hızla batıyı yakalıyor kimi alanlarda öne geçiyor. Geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Çin aynı zamada teknoloji markaları üzerinden rakipleriyle istihbarat savaşları yaşıyor. Bu savaşların en önemli aktörlerinden birisi Huwaei. Atlas'ın yeni bölümünde ABD ve Batı liderliğinde, kendi gereksinimlerine uygun biçimde şekillenmiş bir küreselleşmenin hem coğrafyasını hem de kurallarının değişime zorlayan yeni büyük güç Çin'e uzanıyoruz. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Tehdit yine Çin

Bugün Çinli firmalar dünyanın güneş modüllerinin yüzde 72’sini lityum iyon pillerinin yüzde 69’unu ve rüzgar tribünlerinin yüzde 45’ini üretiyor. Bu da yeni enerji sisteminin en önemli tehdidinin Çin olarak görülebileceği ön görüsünü ortaya koyuyor.

REKLAM

Yeni sisteme uyumlu şekilde kurduğu küresel ticaret ağlarıyla Çin'in geçici bir tekel etkisi kazanabilmesi ve böylece petrol devletten elektro devlete dönüşen ilk ülke olup süper güç konumunu güçlendirebilmesi mümkün.